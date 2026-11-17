Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Фото: facebook.com/kmathernova

Гучні корупційні справи в Україні привертають увагу іноземних журналістів. Посол ЄС Катаріна Матернова пояснила, як у Брюсселі оцінюють такі скандали. За її словами, розслідування та судові рішення свідчать про роботу українських антикорупційних органів.

Про це Катаріна Матернова заявила під час форуму "Стійкість у дії: люди, права, держава" у вівторок, 17 листопада, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Матернова про корупційні справи в Україні

Під час форуму "Стійкість у дії: люди, права, держава" посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, що іноземні журналісти цікавляться реакцією Брюсселя на корупційні скандали в Україні.

Дипломатка пояснила, що оцінювати роботу антикорупційної реформи потрібно за конкретними результатами: розслідуваннями, справами, які передали до суду, та ухваленими судовими рішеннями.

Вона також нагадала, що метою створення незалежних інституцій було забезпечити розслідування дій представників влади та притягнення їх до відповідальності.

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"Ми хотіли, щоб незалежні інституції розслідували дії влади й притягували її до відповідальності. І це відбувається. Але, знову ж таки, дуже легко використати кожен скандал у протилежному ключі", — сказала посол.

Водночас Матернова зауважила, що резонансні корупційні справи можуть використовувати для формування негативного образу України за кордоном. Зокрема, за її словами, такі випадки стають приводом називати Україну "найкорумпованішою країною світу". Посол наголосила, що це відверта неправда.

Новини.LIVE інформували, що посол ЄС в Україні Катаріна Матернова очікує, що до кінця 2026 року Україна відкриє ще два переговорні кластери. Наразі у межах переговорів про вступ до Євросоюзу вже відкрито чотири з шести кластерів. Матернова закликала прискорити реформи, щоб Україна не втратила нинішнє вікно можливостей для просування до членства в ЄС.

Новини.LIVE писали, що Матернова назвала ключові реформи, необхідні для просування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Йдеться про верховенство права, судову реформу, боротьбу з корупцією, організованою злочинністю та міграцією. Україна та ЄС розраховують завершити роботу над проміжними орієнтирами в цих сферах у першій половині 2027 року.