Візит Зеленськогодо США та його переговори з владою Америки — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув до США, щоб провести низку переговорів з американським керівництвом. Аналітик медіацентру "Одеська політична платформа" Юрій Христензен разом з ведучим обговорять, які результати можуть бути у перемовин та що зміниться в Україні.

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Ефір Новини.LIVE

Аналітик медіацентру "Одеська політична платформа" Юрій Христензен разом з ведучим каналу Новини.LIVE Сергієм Гулюком говоритимуть про візит Володимира Зеленського до США та про його переговори з американським керівництвом і які результати вони дадуть. Також торкнуться теми створення оборонного хабу для України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до США. Там він виступив у Сенаті, де розповів посадовцям про економічну ситуацію в Україні та її оборонну здатність на фронті.

Додамо, Володимир Зеленський зустрівся в США з очільниками американських оборонних компаній. Це відбулося в Українському домі у Вашингтоні. Він запропонував створити оборонний хаб у Європі, що розташовуватиметься в Україні, оскільки вона має практичний військовий досвід, а також вміє швидко ухвалювати рішення, спрощувати бюрократичні процедури та робити замовлення.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Діячі обговорили співпрацю щодо відбудови української економіки, а також обмінялися думками щодо використання заморожених активів РФ.