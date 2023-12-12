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Зеленський провів зустріч із президентом Світового банку — про що говорили

12 грудня 2023 03:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський провів зустріч із президентом Світового банку — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський та президент Світового банку Аджай Банга. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Діячі обговорили співпрацю щодо відбудови української економіки, а також обмінялися думками щодо використання заморожених активів РФ.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Зазначається, що Зеленський подякував Світовому банку за підтримку та фінансову допомогу. Своєю чергою президент Світового банку запевнив у продовженні фінансової підтримки України й надалі та наданні світового досвіду для відбудови української економіки.

Зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Світового банку Аджаєм Бангою
Зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Фото: president.gov.ua

Зеленський висловив зацікавленість у співпраці зі Світовим банком для трансформації України. Сторони торкнулися питання зміцнення стійкості фінансової системи в умовах війни та розвиток безготівкової економіки в нашій країні.

"Створення справжньої cashless economy є вкрай важливим для України, і я повністю підтримую цей проєкт", — наголосив Зеленський. 

Зокрема, вдалося порушити питання й іпотеки.

"Співрозмовники також обговорили стратегію відновлення іпотечного кредитування. Світовий банк підготує пропозиції для створення ринкових механізмів залучення коштів комерційних банків на ринку іпотеки та інструменти для зменшення ризиків з метою зниження ставок за іпотечними кредитами", — йдеться в матеріалі. 

Також сторони згадали в розмові й процес використання заморожених активів РФ на користь Україні.

Нагадаємо, що Зеленський під час свого візиту до Вашингтону зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Відомо, які важливі питання обговорили.

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