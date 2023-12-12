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Зеленский провел встречу с президентом Всемирного банка — о чем говорили

12 декабря 2023 03:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский провел встречу с президентом Всемирного банка — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Всемирного банка Аджай Банг. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Деятели обсудили сотрудничество по восстановлению украинской экономики, а также обменялись мнениями по использованию замороженных активов РФ.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Отмечается, что Зеленский поблагодарил Всемирный банк за поддержку и финансовую помощь. В свою очередь президент Всемирного банка заверил в продолжении финансовой поддержки Украины и в дальнейшем и предоставлении мирового опыта для восстановления украинской экономики.

Встреча президента Владимира Зеленского с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой
Встреча президента Владимира Зеленского с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Фото: president.gov.ua

Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с Всемирным банком по трансформации Украины. Стороны коснулись вопроса укрепления устойчивости финансовой системы в условиях войны и развития безналичной экономики в нашей стране.

"Создание настоящей cashless economy крайне важно для Украины, и я полностью поддерживаю этот проект", — подчеркнул Зеленский.

В частности, удалось поднять вопрос и ипотеки.

"Собеседники также обсудили стратегию возобновления ипотечного кредитования. Всемирный банк подготовит предложения по созданию рыночных механизмов привлечения средств коммерческих банков на рынке ипотеки и инструменты для уменьшения рисков с целью снижения ставок по ипотечным кредитам", — говорится в материале.

Также стороны упомянули в разговоре и процесс использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

Напомним, что Зеленский во время своего визита в Вашингтон встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой. Известно, какие важные вопросы обсудили.

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