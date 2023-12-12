Зеленский провел встречу с президентом Всемирного банка — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Деятели обсудили сотрудничество по восстановлению украинской экономики, а также обменялись мнениями по использованию замороженных активов РФ.
Об этом сообщает Офис Президента.
Зеленский встретился с Аджаем Бангой
Отмечается, что Зеленский поблагодарил Всемирный банк за поддержку и финансовую помощь. В свою очередь президент Всемирного банка заверил в продолжении финансовой поддержки Украины и в дальнейшем и предоставлении мирового опыта для восстановления украинской экономики.
Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с Всемирным банком по трансформации Украины. Стороны коснулись вопроса укрепления устойчивости финансовой системы в условиях войны и развития безналичной экономики в нашей стране.
"Создание настоящей cashless economy крайне важно для Украины, и я полностью поддерживаю этот проект", — подчеркнул Зеленский.
В частности, удалось поднять вопрос и ипотеки.
"Собеседники также обсудили стратегию возобновления ипотечного кредитования. Всемирный банк подготовит предложения по созданию рыночных механизмов привлечения средств коммерческих банков на рынке ипотеки и инструменты для уменьшения рисков с целью снижения ставок по ипотечным кредитам", — говорится в материале.
Также стороны упомянули в разговоре и процесс использования замороженных активов РФ в пользу Украины.
Напомним, что Зеленский во время своего визита в Вашингтон встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой. Известно, какие важные вопросы обсудили.
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