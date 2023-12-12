Визит Зеленского в США и его переговоры с властями Америки — эфир Новини.LIVE

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы провести переговоры с американским руководством. Аналитик медиацентра "Одесская политическая платформа" Юрий Христензен вместе с ведущим обсудят, какие результаты могут быть у переговоров и что изменится в Украине.

Посмотреть эфир, который начался в 19.00, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Аналитик медиацентра "Одесская политическая платформа" Юрий Христензен вместе с ведущим канала Новини.LIVE Сергеем Гулюком будут говорить о визите Владимира Зеленского в США и его переговорах с американским руководством, и, какие результаты они дадут. Также коснутся темы создания оборонного хаба для Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Там он выступил в Сенате, где рассказал чиновникам об экономической ситуации в Украине и ее оборонной способности на фронте.

Добавим, Владимир Зеленский встретился в США с руководителями американских оборонных компаний. Это произошло в украинском доме в Вашингтоне. Он предложил создать оборонный хаб в Европе, который будет располагаться в Украине, поскольку он имеет практический военный опыт, а также умеет быстро принимать решения, упрощать бюрократические процедуры и делать заказы.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел встречу с президентом Всемирного банка Аджаем Банг. Деятели обсудили сотрудничество по восстановлению украинской экономики, а также обменялись мнениями по использованию замороженных активов РФ.