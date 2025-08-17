Відео
Візит Зеленського до США — хто з європейських лідерів доєднається

Візит Зеленського до США — хто з європейських лідерів доєднається

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 13:53
Зустріч Зеленського і Трампа 18 серпня - хто з європейських лідерів братиме участь
Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Дональд Туск та Володимир Зеленський. Фото: Yonhap News

До завтрашньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа у Вашингтоні доєднається низка європейських лідерів. Проте перед цим, сьогодні, Зеленський має зустрітися з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі. 

Про це пише Sky News.

Хто з європейських лідерів летить до США?

Очікується, що до Зеленського у США приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Також свою присутність підтвердила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, зустріч відвідають президент Франції Емманюель Макрон та очільник Фінляндії Александр Стубб.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа відбудеться вже завтра, 18 серпня.

Раніше ми писали, що Трамп підтримав позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
