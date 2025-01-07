До Києва вперше прибула глава МЗС Ісландії - перші підсумки - новини

Катрін Гуннарсдоттір та Андрій Сибіга. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

У вівторок 7 січня із першим офіційним візитом до України прибула міністерка закордонних справ Ісландії Катрін Гуннарсдоттір. Загалом саме відвідини Києва стали її першим закордонним візиту загалом з часу призначення на цю посаду. І даний факт красномовно свідчить про високу підтримку Ісландією України.

Новини.LIVE підвели підсумки зустрічі із Гуннарсдоттір із українським протеже Андрієм Сибігою.

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На підсумковому прес-брифінгу за результатами двосторонніх перемовин Сибіга наголосив, що підписання безпекової угоди торік поміж Ісландією та Україною, а також візит Президента Зеленського до Рейк'явіку, відкрили нову сторінку поміж Україною та Ісландією. І загалом ця країна нагадає політичну, фінансову і безпекову підтримку Україні із перших днів вторгнення РФ.

Як стало відомо, міністри закордонних справ України та Ісландії обговорили наступні треки співробітництва поміж нашими країнами:

Підтримка формули миру Президента Зеленського та всеосяжного і справедливого миру для України

Подальша економічна та політична ізоляція РФ та збільшення ціни війни до неї

Підтримка шляху України до НАТО та ЄС

Ісландія надалі допомагатиме Україні із розмінуванням, логістикою, тренуванням українських військових, зокрема, медиків, та підтримуватиме ініціативи з оперативної закупівлі зброї українських виробників. Ісландія вже зробила свій внесок інвестицій в український ВПК за данською моделлю.

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Допомога Україні не залежить від розміру країни

Загалом для оборонних потреб Україні Данія надала допомоги у розмірі 30 млн доларів. І це досить значна сума, пропорційна до спроможностей Ісландії.

"Ми за це вдячні. Допомога залежить не від розміру країни, а від політичної волі та рішучості. Зараз нас із Ісландією об’єднують цінності свободи та демократії, верховенства права та справедливості, безпеки та розвитку у Європі. Сьогодні ми також предметно говорили як ми далі можемо наростити виробництво щодо розміщення замовлень в українських виробників", — підкреслив Сибіга.

Катрін Гуннарсдоттір у свою чергу запевнила, що Ісландія продовжить фінансувати та інвестувати в український ВПК за данською моделлю.

Нагадаємо, в рамках візиту міністерки закордонних справ Ісландії Катрін Гуннарсдоттір до України стало відомо про рівень допомоги даної країни офіційному Києву.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на ймовірне перенесення візиту до України спецпредставника по Україні Кіта Келлогга.

