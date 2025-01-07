В Киев впервые прибыла глава МИД Исландии - первые итоги - новости

Катрин Гуннарсдоттир и Андрей Сибига. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

Вторник 7 января с первым официальным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Исландии Катрин Гуннарсдоттир. Bменно посещение Киева стало ее первым зарубежным визитом со времени назначения на эту должность. И данный факт красноречиво свидетельствует о высокой поддержке Исландией Украины.

Новини.LIVE подвели итоги встречи Гуннарсдоттир с украинским протеже Андреем Сибигой.

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Визит министра иностранных дел Исландии в Украину: итоги

На итоговом пресс-брифинге по результатам двусторонних переговоров Сибига отметил, что подписание соглашения по безопасности в прошлом году между Исландией и Украиной, а также визит Президента Зеленского в Рейкьявик, открыли новую страницу между Украиной и Исландией. Эта страна предоставляет Украине политическую, финансовую и безопасностную поддержку с первых дней вторжения РФ.

Как стало известно, министры иностранных дел Украины и Исландии обсудили следующие треки сотрудничества между нашими странами:

Поддержка формулы мира Президента Зеленского и всеобъемлющего и справедливого мира для Украины

Дальнейшая экономическая и политическая изоляция РФ и увеличение цены войны для нее

Поддержка пути Украины в НАТО и ЕС

Исландия в дальнейшем будет помогать Украине с разминированием, логистикой, тренировкой украинских военных, в частности, медиков, и поддерживать инициативы по оперативной закупке оружия украинских производителей. Исландия уже сделала свой вклад инвестиций в украинский ВПК по датской модели

В 2025 году проект по протезированию раненых украинских воинов будет масштабироваться

Исландия будет участвовать в коалиции разминирования Украины

Энергетическая помощь, генераторы и другое оборудование от Исландии, которое помогло Украине выжить в прошлом году, поможет пройти 2025-й

Исландия будет передавать Украине опыт по возобновляемой энергетике

Помощь Украине не зависит от размера страны

В целом для оборонных нужд Украины Дания предоставила помощь в размере 30 млн долларов. И это довольно значительная сумма, пропорциональная возможностям Исландии.

"Мы за это благодарны. Помощь зависит не от размера страны, а от политической воли и решимости. Сейчас нас с Исландией объединяют ценности свободы и демократии, верховенства права и справедливости, безопасности и развития в Европе. Сегодня мы также предметно говорили как мы дальше можем нарастить производство по размещению заказов у украинских производителей", — подчеркнул Сибига.

Катрин Гуннарсдоттир в свою очередь заверила, что Исландия продолжит финансировать и инвестировать в украинский ВПК по датской модели.

Напомним, в рамках визита министра иностранных дел Исландии Катрин Гуннарсдоттир в Украину стало известно об уровне помощи данной страны официальному Киеву.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на вероятный перенос визита в Украину спецпредставителя по Украине Кита Келлогга.