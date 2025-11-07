Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Візит Джолі до України міг закінчитися скандалом — The Telegraph

Візит Джолі до України міг закінчитися скандалом — The Telegraph

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 20:49
Оновлено: 21:43
Анджеліна Джолі приїхала до України — візит зірки міг закінчитися скандалом
Анджеліна Джолі у Херсоні. Фото: Legacy of War Foundation

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка прибула до України з гуманітарною місією, відвідала Миколаїв і Херсон. Втім, її поїздка ледь не завершилася скандалом — через інцидент на блокпості, де військові затримали водія акторки, запідозривши його в ухиленні від служби.

Про це написало видання The Telegraph.

Реклама
Читайте також:

Скандал навколо візиту Джолі до України

Гуманітарна місія опинилася під загрозою зриву, коли біля Миколаєва військові зупинили автомобіль із її водієм.

За інформацією видання із посиланням на "Суспільне", 33-річного Дмитра, який керував автомобілем акторки, зупинили на одному з блокпостів і доставили до місцевого ТЦК та СП. Причиною стало те, що він не мав при собі військово-облікових документів.

Інцидент викликав обурення серед київських чиновників, які, за даними ЗМІ, не були поінформовані про приїзд Джолі. Наразі проводиться службова перевірка, аби з'ясувати, чому саме колону акторки зупинили і як це ледь не зірвало гуманітарну поїздку.

За словами його брата Євгена, чоловік навчався у льотній академії, але у Збройних силах України ніколи не служив. Він мав медичну довідку про непридатність до військової служби через хронічне захворювання спини, однак у Миколаївському ТЦК цю підставу не визнали.

"Під час перевірки з'ясувалося, що він є офіцером запасу і не має підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації", — зазначили представники ТЦК.

Скандал навколо візиту Анджеліни Джолі
Анджеліна Джолі із супроводом у Херсоні. Фото: соцмережі

У військових додали, що чоловік може бути придатним для служби у небойових підрозділах — логістиці, зв'язку, охороні чи підготовці кадрів.

За даними The Telegraph, після з'ясування обставин Дмитра відпустили, але зобов’язали пізніше з'явитися до військкомату. Згодом українські військові спростували повідомлення про його нібито мобілізацію.

"Інформація, яку поширюють у медіа, є викривленою. Зараз триває розслідування, щоб з’ясувати всі обставини", — заявив речник ЗСУ.

Що відомо про раптовий візит Джолі

Голлівудська зірка приїхала до прифронтових міст, щоб підтримати місцевих волонтерів, лікарів і цивільних, які живуть під щоденними обстрілами. Візит тримали в таємниці з міркувань безпеки.

За даними благодійної організації Legacy of War Foundation, яка допомагала координувати візит, Джолі відвідала лікарні, освітні заклади та волонтерські центри. Вона поспілкувалася з лікарями та місцевими жителями, які вимушено працюють у підвалах через постійні обстріли.

"У час, коли уряди по всьому світу відвертаються від захисту мирного населення, їхня сила і взаємна підтримка викликають глибоку повагу. Люди Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються", — сказала Джолі у заяві, поширеній фондом.

Візит Анджеліни Джолі до України
Анджеліна Джолі в Херсоні. Фото: Ukraine context

Зазначимо, що Дмитро Пищиков вийшов на зв'язок у соцмережах та зробив заяву щодо свого затримання.

А також ми писали, що Анджеліну Джолі після візиту до Миколаєва і Херсона заскочили в ще одному українському місті.

скандал Анджеліна Джолі закордонні зірки ТЦК та СП візит
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації