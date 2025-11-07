Анджеліна Джолі приїхала до України — візит зірки міг закінчитися скандалом

Анджеліна Джолі у Херсоні. Фото: Legacy of War Foundation

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка прибула до України з гуманітарною місією, відвідала Миколаїв і Херсон. Втім, її поїздка ледь не завершилася скандалом — через інцидент на блокпості, де військові затримали водія акторки, запідозривши його в ухиленні від служби.

Про це написало видання The Telegraph.

Скандал навколо візиту Джолі до України

Гуманітарна місія опинилася під загрозою зриву, коли біля Миколаєва військові зупинили автомобіль із її водієм.

За інформацією видання із посиланням на "Суспільне", 33-річного Дмитра, який керував автомобілем акторки, зупинили на одному з блокпостів і доставили до місцевого ТЦК та СП. Причиною стало те, що він не мав при собі військово-облікових документів.

Інцидент викликав обурення серед київських чиновників, які, за даними ЗМІ, не були поінформовані про приїзд Джолі. Наразі проводиться службова перевірка, аби з'ясувати, чому саме колону акторки зупинили і як це ледь не зірвало гуманітарну поїздку.

За словами його брата Євгена, чоловік навчався у льотній академії, але у Збройних силах України ніколи не служив. Він мав медичну довідку про непридатність до військової служби через хронічне захворювання спини, однак у Миколаївському ТЦК цю підставу не визнали.

"Під час перевірки з'ясувалося, що він є офіцером запасу і не має підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації", — зазначили представники ТЦК.

Анджеліна Джолі із супроводом у Херсоні. Фото: соцмережі

У військових додали, що чоловік може бути придатним для служби у небойових підрозділах — логістиці, зв'язку, охороні чи підготовці кадрів.

За даними The Telegraph, після з'ясування обставин Дмитра відпустили, але зобов’язали пізніше з'явитися до військкомату. Згодом українські військові спростували повідомлення про його нібито мобілізацію.

"Інформація, яку поширюють у медіа, є викривленою. Зараз триває розслідування, щоб з’ясувати всі обставини", — заявив речник ЗСУ.

Що відомо про раптовий візит Джолі

Голлівудська зірка приїхала до прифронтових міст, щоб підтримати місцевих волонтерів, лікарів і цивільних, які живуть під щоденними обстрілами. Візит тримали в таємниці з міркувань безпеки.

За даними благодійної організації Legacy of War Foundation, яка допомагала координувати візит, Джолі відвідала лікарні, освітні заклади та волонтерські центри. Вона поспілкувалася з лікарями та місцевими жителями, які вимушено працюють у підвалах через постійні обстріли.

"У час, коли уряди по всьому світу відвертаються від захисту мирного населення, їхня сила і взаємна підтримка викликають глибоку повагу. Люди Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються", — сказала Джолі у заяві, поширеній фондом.

Анджеліна Джолі в Херсоні. Фото: Ukraine context

Зазначимо, що Дмитро Пищиков вийшов на зв'язок у соцмережах та зробив заяву щодо свого затримання.

А також ми писали, що Анджеліну Джолі після візиту до Миколаєва і Херсона заскочили в ще одному українському місті.