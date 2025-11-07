Анджелина Джоли приехала в Украину — визит звезды мог закончиться скандалом

Анджелина Джоли в Херсоне. Фото: x.com/ZarinaZabrisky

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая прибыла в Украину с гуманитарной миссией, посетила Николаев и Херсон. Впрочем, ее поездка едва не завершилась скандалом — из-за инцидента на блокпосте, где военные задержали водителя актрисы, заподозрив его в уклонении от службы.

Об этом написало издание The Telegraph.

Скандал вокруг визита Джоли в Украину

Гуманитарная миссия оказалась под угрозой срыва, когда возле Николаева военные остановили автомобиль с ее водителем.

По информации издания со ссылкой на "Суспільне", 33-летнего Дмитрия, который управлял автомобилем актрисы, остановили на одном из блокпостов и доставили в местный ТЦК и СП. Причиной стало то, что он не имел при себе военно-учетных документов.

Инцидент вызвал возмущение среди киевских чиновников, которые, по данным СМИ, не были проинформированы о приезде Джоли. Сейчас проводится служебная проверка, чтобы выяснить, почему именно колонну актрисы остановили и как это едва не сорвало гуманитарную поездку.

По словам его брата Евгения, мужчина учился в летной академии, но в Вооруженных силах Украины никогда не служил. Он имел медицинскую справку о непригодности к военной службе из-за хронического заболевания спины, однако в Николаевском ТЦК это основание не признали.

"Во время проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации", — отметили представители ТЦК.

Анджелина Джоли с сопровождением в Херсоне. Фото: соцсети

В военных добавили, что мужчина может быть пригодным для службы в небоевых подразделениях — логистике, связи, охране или подготовке кадров.

По данным The Telegraph, после выяснения обстоятельств Дмитрия отпустили, но обязали позже явиться в военкомат. Впоследствии украинские военные опровергли сообщения о его якобы мобилизации.

"Информация, которую распространяют в медиа, является искаженной. Сейчас идет расследование, чтобы выяснить все обстоятельства", — заявил представитель ВСУ.

Что известно о внезапном визите Джоли

Голливудская звезда приехала в прифронтовые города, чтобы поддержать местных волонтеров, врачей и гражданских, которые живут под ежедневными обстрелами. Визит держали в тайне из соображений безопасности.

По данным благотворительной организации Legacy of War Foundation, которая помогала координировать визит, Джоли посетила больницы, образовательные учреждения и волонтерские центры. Она пообщалась с врачами и местными жителями, которые вынужденно работают в подвалах из-за постоянных обстрелов.

"Во время, когда правительства по всему миру отворачиваются от защиты мирного населения, их сила и взаимная поддержка вызывают глубокое уважение. Люди Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но не сдаются", — сказала Джоли в заявлении, распространенном фондом.

Анджелина Джоли в Херсоне. Фото: Ukraine context

Отметим, что Дмитрий Пищиков вышел на связь в соцсетях и сделал заявление относительно своего задержания.

А также мы писали, что Анджелину Джоли после визита в Николаев и Херсон застали в еще одном украинском городе.