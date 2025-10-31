Українці масово виїжджають за кордон - що каже нардеп Сергій Євтушок

Перевірка на кордоні з Польщею. Фото: shoppingpl.com

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок заявив, що 80–90% українців, які виїхали за кордон, назад вже не повернуться. Він різко розкритикував нещодавнє урядове рішення, яке змінило правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це він заявив в ефірі програми Ранок.LIVE.

За словами парламентаря, зміни не лише відбулися поза межами законодавчого процесу, а й створюють серйозні ризики для країни.

"Ми дуже сильно ризикуємо втратити робочий потенціал, освітній потенціал. Це молодь наша, це наше майбутнє. І відтік кадрів, які зараз виїхали… ця цифра дійсно дуже величезна", — наголосив Євтушок.

Нардеп також підкреслив, що нові правила лише посилюють відчуття несправедливості в суспільстві: одні громадяни мають можливість виїхати, тоді як інші змушені залишатися в країні без права на пересування.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що не здійснюють облік виїздів громадян за віковими групами. Хоча перетин кордону чоловіками віком від 18 до 22 років фіксується, у загальному пасажиропотоці ця категорія становить лише незначну частку.

Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що за межами України нині перебуває приблизно від п’яти до шести мільйонів громадян. За його словами, це орієнтовна кількість українців, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.