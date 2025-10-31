Украинцы массово выезжают за границу - что говорит нардеп Сергей Евтушок

Контроль на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок заявил, что 80-90% украинцев, которые выехали за границу, обратно уже не вернутся. Он резко раскритиковал недавнее правительственное решение, которое изменило правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

По словам парламентария, изменения не только произошли вне законодательного процесса, но и создают серьезные риски для страны.

"Мы очень сильно рискуем потерять рабочий потенциал, образовательный потенциал. Это молодежь наша, это наше будущее. И отток кадров, которые сейчас уехали... эта цифра действительно очень огромная", — подчеркнул Евтушок.

Нардеп также подчеркнул, что новые правила лишь усиливают ощущение несправедливости в обществе: одни граждане имеют возможность выехать, тогда как другие вынуждены оставаться в стране без права на передвижение.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что не ведут учет выездов граждан по возрастным группам. Хотя пересечение границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет фиксируется, в общем пассажиропотоке эта категория составляет лишь незначительную долю.

Министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что за пределами Украины сейчас находится примерно от пяти до шести миллионов граждан. По его словам, это ориентировочное количество украинцев, временно или постоянно проживающих за границей.