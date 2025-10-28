Сколько украинцев находится за рубежом — ответ Улютина

Украинцы. Фото: УНИАН

Министр соцполитики Денис Улютин рассказал, сколько сейчас украинцев находятся за рубежом. По его словам, речь идет об около 5-6 миллионах граждан.

Об этом Денис Улютин сказал в комментарии Новини.LIVE.

Украинцы за рубежом

Улютин отметил, что сейчас идет работа над стратегией для возвращения украинцев домой.

"Все мы понимаем, что один из основных краеугольных камней возвращения — это ситуация с безопасностью", — говорит он.

По его словам, сейчас за рубежом находятся около 5-6 миллионов человек.

Напомним, есть категории украинцев, которых могут пропустить на границе вне очереди. Им не придется долго ждать в пробках.

Кроме того, Румыния продлила временные ограничения на пункте пропуска на границе с Украиной еще на 33 дня.