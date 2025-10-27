Румыния продлила ограничения дорожного движения на границе с Украиной

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Румыния продлила временные ограничения движения на пункте пропуска на украинско-румынской границе. Это продлится еще на 33 дня, начиная с 27 октября.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Реклама

Читайте также:

Где именно ограничено движение

По информации таможенной службы со ссылкой на МИД Румынии, ограничение движения продлено из-за ремонтных работ на мосту через реку Тиса. Речь идет об участке между пунктами пропуска:

"Солотвино" (Тячевский район, Закарпатская область),

"Сигету Мармацией" (Румыния).

Сам мост, где продолжаются ремонтные работы, расположен непосредственно между двумя пунктами пропуска. Поэтому движение транспорта на некоторое время будет полностью прекращено.

График ограничений

Румынская сторона сообщила, что автомобильное движение на мосту будет закрыто ежедневно с 09:00 до 15:30 в связи с ремонтными работами. Пешеходное движение при этом будет оставаться без изменений.

В Государственной таможенной службе призвали водителей учитывать временные ограничения при планировании поездок и, по возможности, пользоваться другими пунктами пропуска на границе с Румынией.

"Просим заинтересованных лиц принять во внимание данную информацию и при необходимости пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска", — отметили в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что Молдова вводит новые требования на границе для водителей авто.

Мы ранее писали о том, какой документ нужен для выезда за границу исключенного из учета.