Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів — яка причина

На кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 17:59
Оновлено: 17:59
Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Румунія продовжила тимчасові обмеження руху на пункті пропуску на українсько-румунському кордоні. Це продовжиться ще на 33 дні, починаючи з 27 жовтня.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Реклама
Читайте також:

Де саме обмежено рух

За інформацією митної служби з посиланням на МЗС Румунії, обмеження руху продовжено через ремонтні роботи на мосту через річку Тиса. Йдеться про ділянку між пунктами пропуску:

  • "Солотвино" (Тячівський район, Закарпатська область),
  • "Сігету Мармацієй" (Румунія). 

Сам міст, де тривають ремонтні роботи, розташований безпосередньо між двома пунктами пропуску. Через це рух транспорту на певний час буде повністю припинено.

Графік обмежень

Румунська сторона повідомила, що автомобільний рух на мосту буде закрито щодня з 09:00 до 15:30 у зв’язку з ремонтними роботами. Пішохідний рух при цьому залишатиметься без змін.

У Державній митній службі закликали водіїв враховувати тимчасові обмеження при плануванні поїздок та, за можливості, користуватися іншими пунктами пропуску на кордоні з Румунією.

"Просимо зацікавлених осіб взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Молдова вводить нові вимоги на кордоні для водіїв авто. 

Ми раніше писали про те, який документ потрібен для виїзду за кордон виключеного з обліку.

кордон Румунія прикордонники ДПСУ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації