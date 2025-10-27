Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Румунія продовжила тимчасові обмеження руху на пункті пропуску на українсько-румунському кордоні. Це продовжиться ще на 33 дні, починаючи з 27 жовтня.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Де саме обмежено рух

За інформацією митної служби з посиланням на МЗС Румунії, обмеження руху продовжено через ремонтні роботи на мосту через річку Тиса. Йдеться про ділянку між пунктами пропуску:

"Солотвино" (Тячівський район, Закарпатська область),

"Сігету Мармацієй" (Румунія).

Сам міст, де тривають ремонтні роботи, розташований безпосередньо між двома пунктами пропуску. Через це рух транспорту на певний час буде повністю припинено.

Графік обмежень

Румунська сторона повідомила, що автомобільний рух на мосту буде закрито щодня з 09:00 до 15:30 у зв’язку з ремонтними роботами. Пішохідний рух при цьому залишатиметься без змін.

У Державній митній службі закликали водіїв враховувати тимчасові обмеження при плануванні поїздок та, за можливості, користуватися іншими пунктами пропуску на кордоні з Румунією.

"Просимо зацікавлених осіб взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску", — зазначили у повідомленні.

