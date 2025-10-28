Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Міністр соцполітики назвав, скільки українців за кордоном

Міністр соцполітики назвав, скільки українців за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 20:16
Оновлено: 20:16
Скільки українців наразі перебуває за кордоном — відповідь Улютіна
Українці. Фото: УНІАН

Міністр соцполітики Денис Улютін розповів, скільки наразі українців перебувають за кордоном. За його словами, йдеться про близько 5-6 мільйона громадян.

Про це Денис Улютін сказав у коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Українці за кордоном

Улютін зауважив, що наразі триває робота над стратегією для повернення українців додому. 

"Всі ми розуміємо, що один із основних наріжних каменів повернення — це безпекова ситуація", — каже він.

За його словами, наразі за кордоном перебувають близько 5-6 мільйонів людей.

Нагадаємо, є категорії українців, яких можуть пропустити на кордоні поза чергою. Їм не доведеться довго чекати в заторах.

Крім того, Румунія продовжила тимчасові обмеження на пункті пропуску на кордоні з Україною ще на 33 дні.

кордон українці Мінсоцполітики Денис Улютін виїзд за кордон
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації