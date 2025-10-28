Скільки українців наразі перебуває за кордоном — відповідь Улютіна

Українці. Фото: УНІАН

Міністр соцполітики Денис Улютін розповів, скільки наразі українців перебувають за кордоном. За його словами, йдеться про близько 5-6 мільйона громадян.

Про це Денис Улютін сказав у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Українці за кордоном

Улютін зауважив, що наразі триває робота над стратегією для повернення українців додому.

"Всі ми розуміємо, що один із основних наріжних каменів повернення — це безпекова ситуація", — каже він.

За його словами, наразі за кордоном перебувають близько 5-6 мільйонів людей.

Нагадаємо, є категорії українців, яких можуть пропустити на кордоні поза чергою. Їм не доведеться довго чекати в заторах.

Крім того, Румунія продовжила тимчасові обмеження на пункті пропуску на кордоні з Україною ще на 33 дні.