Україна
Главная Новости дня В ГПСУ ответили, есть ли на границе ажиотаж с выездом молодежи

В ГПСУ ответили, есть ли на границе ажиотаж с выездом молодежи

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 10:36
обновлено: 11:20
Кто чаще всего пересекает украинскую границу — ответ ГПСУ
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины не ведет статистику выездов граждан за границу по возрастным категориям. Движение мужчин в возрасте от 18 до 22 лет действительно фиксируется, однако эта группа составляет незначительную часть от общего пассажиропотока.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире "Ранок.LIVE".

Читайте также:

В ГПСУ не ведут детальную статистику, сколько молодежи выехало за границу

"То, что мы фиксируем в наших пунктах пропуска, то движение этой категории граждан происходит как на выезд Украины, так они следуют и в сторону Украины. Но если сравнить с общим пассажиропотоком, то это небольшое количество людей, которые составляют какой-то процент от общего пассажиропотока. Еще раз отмечу, что Государственная пограничная служба не ведет учета по возрастным категориям. Это касается 18-22, это касается и 30-летних, и 60-летних", — сообщил Демченко.

Спикер подчеркнул, что сейчас основную часть пассажиропотока составляют женщины, дети и пожилые люди. Демченко также сообщил, что в сентябре пассажиропоток через украинскую границу существенно уменьшился — было на миллион пересечений меньше, чем в августе. В октябре тенденция сокращения сохраняется. Окончательные показатели пограничники обнародуют в начале ноября.

Относительно данных польской пограничной службы, которая якобы ведет отдельный учет выездов мужчин 18-22 лет, Демченко отметил, что украинская сторона не владеет такой статистикой.

"К сожалению, я не могу подтвердить или опровергнуть ту статистику, о которой вы отмечали со ссылкой на телеграфические данные Польской пограничной службы. Если Польша может вести такой учет, то они вправе его указывать. Верный он или неверный, я не могу отметить. Но еще раз подчеркиваю, что категория мужчин в возрасте от 18 до 23 лет — это небольшое количество", — подытожил Андрей Демченко.

Напомним, недавно в Минсоцполитики назвали количество граждан Украины, которые выехали за границу.

Тем временем в Украине запустили новую систему учета для украинцев, которые выезжают за границу. Еще три пункта подключили к системе EES.

граница Украина молодежь ГПСУ выезд за границу
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
