Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В ДПСУ відповіли, чи є на кордоні ажіотаж із виїздом серед молоді

В ДПСУ відповіли, чи є на кордоні ажіотаж із виїздом серед молоді

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 10:36
Оновлено: 10:35
Хто найчастіше перетинає український кордон — відповідь ДПСУ
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України не веде статистику виїздів громадян за кордон за віковими категоріями. Рух чоловіків віком від 18 до 22 років дійсно фіксується, проте ця група становить незначну частину від загального пасажиропотоку.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте також:

В ДПСУ не ведуть детальну статистику, скільки молоді виїхало за кордон

"Те, що ми фіксуємо в наших пунктах пропуску, то рух цієї категорії громадян відбувається як на виїзд України, так вони слідують і в бік Україн. Але якщо порівняти з загальним пасажиропотоком, то це невелика кількість людей, які становлять якийсь відсоток від загального пасажиропотоку. Вкотре зазначу, що Державна прикордонна служба не веде обліку по віковим категоріям. Це стосується 18-22, це стосується і 30-річних, і 60-річних", — повідомив Демченко.

Речник наголосив, що наразі основну частину пасажиропотоку становлять жінки, діти та люди похилого віку. Демченко також повідомив, що у вересні пасажиропотік через український кордон суттєво зменшився — було на мільйон перетинів менше, ніж у серпні. У жовтні тенденція скорочення зберігається. Остаточні показники прикордонники оприлюднять на початку листопада.

Щодо даних польської прикордонної служби, яка нібито веде окремий облік виїздів чоловіків 18-22 років, Демченко зауважив, що українська сторона не володіє такою статистикою.

"На жаль, я не можу підтвердити чи спростувати ту статистику, про яку ви зазначали із посиланням на телеграфії дані Польської прикордонної служби. Якщо Польща може вести такий облік, то вони вправі його зазначати. Чи вірний він, чи невірний я не можу зазначити. Але ще раз наголошую, що категорія чоловіків у віці від 18 до 23 років – це невелика кількість", — підсумував Андрій Демченко.

Нагадаємо, нещодавно у Мінсоцполітики назвали кількість громадян України, які виїхали за кордон

Тим часом в Україні запустили нову систему обліку для українців, які виїжджають за кордон. Ще три пункти під'єднали до системи EES.

кордон Україна молодь ДПСУ виїзд за кордон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації