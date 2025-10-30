Хто найчастіше перетинає український кордон — відповідь ДПСУ

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України не веде статистику виїздів громадян за кордон за віковими категоріями. Рух чоловіків віком від 18 до 22 років дійсно фіксується, проте ця група становить незначну частину від загального пасажиропотоку.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Ранок.LIVE".

"Те, що ми фіксуємо в наших пунктах пропуску, то рух цієї категорії громадян відбувається як на виїзд України, так вони слідують і в бік Україн. Але якщо порівняти з загальним пасажиропотоком, то це невелика кількість людей, які становлять якийсь відсоток від загального пасажиропотоку. Вкотре зазначу, що Державна прикордонна служба не веде обліку по віковим категоріям. Це стосується 18-22, це стосується і 30-річних, і 60-річних", — повідомив Демченко.

Речник наголосив, що наразі основну частину пасажиропотоку становлять жінки, діти та люди похилого віку. Демченко також повідомив, що у вересні пасажиропотік через український кордон суттєво зменшився — було на мільйон перетинів менше, ніж у серпні. У жовтні тенденція скорочення зберігається. Остаточні показники прикордонники оприлюднять на початку листопада.

Щодо даних польської прикордонної служби, яка нібито веде окремий облік виїздів чоловіків 18-22 років, Демченко зауважив, що українська сторона не володіє такою статистикою.

"На жаль, я не можу підтвердити чи спростувати ту статистику, про яку ви зазначали із посиланням на телеграфії дані Польської прикордонної служби. Якщо Польща може вести такий облік, то вони вправі його зазначати. Чи вірний він, чи невірний я не можу зазначити. Але ще раз наголошую, що категорія чоловіків у віці від 18 до 23 років – це невелика кількість", — підсумував Андрій Демченко.

