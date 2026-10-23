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Головна Новини дня Віцеспікерка Ради: 60% жінок відкрили власний бізнес під час війни

Віцеспікерка Ради: 60% жінок відкрили власний бізнес під час війни

Ua ru
23 жовтня 2026 12:32
Ексклюзив
60% жінок відкрили бізнес під час війни — Кондратюк
Фото: Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк. Фото: www.facebook.com/kondratiukolena

Жінки активно розвивають малий і середній бізнес в Україні, проте рідше очолюють підприємства. Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк під час пресбрифінгу Українського жіночого конгресу.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Жінки активно розвивають власний бізнес під час війни

За словами віцеспікерки, для розвитку жіночого підприємництва важливі фінансова грамотність, доступ до грантів і підтримка тих, хто прагне відкрити власну справу або розширити вже наявний бізнес.

Кондратюк також навела дані про частку жінок-керівниць бізнесу в різних регіонах. У Києві цей показник становить близько 30%, на Київщині — 6%, а на Буковині — 1%.

Крім того, віцеспікерка закликала скорочувати дистанцію між військовими та цивільними й уважніше ставитися до досвіду захисників і захисниць.

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"Ми повинні зараз бути всі разом і мати єдність", — підсумувала вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше перша леді України Олена Зеленська також заявила, що майже 60% нових бізнесів в Україні започатковують жінки. За її словами, нині жінки очолюють понад 34% усіх компаній.

Як повідомляли Новини.LIVE, постанова Кабінету Міністрів України № 1092 передбачає вимоги до роботи підприємств під час повітряної загрози. Із 4 грудня бізнеси без облаштованих укриттів або безпечних просторів не зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня загрози навіть за згодою трудового колективу.

жінки економіка бізнес фінанси війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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