60% жінок відкрили бізнес під час війни — Кондратюк

Фото: Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк. Фото: www.facebook.com/kondratiukolena

Жінки активно розвивають малий і середній бізнес в Україні, проте рідше очолюють підприємства. Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк під час пресбрифінгу Українського жіночого конгресу.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Жінки активно розвивають власний бізнес під час війни

За словами віцеспікерки, для розвитку жіночого підприємництва важливі фінансова грамотність, доступ до грантів і підтримка тих, хто прагне відкрити власну справу або розширити вже наявний бізнес.

Кондратюк також навела дані про частку жінок-керівниць бізнесу в різних регіонах. У Києві цей показник становить близько 30%, на Київщині — 6%, а на Буковині — 1%.

Крім того, віцеспікерка закликала скорочувати дистанцію між військовими та цивільними й уважніше ставитися до досвіду захисників і захисниць.

Читайте також:

"Ми повинні зараз бути всі разом і мати єдність", — підсумувала вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше перша леді України Олена Зеленська також заявила, що майже 60% нових бізнесів в Україні започатковують жінки. За її словами, нині жінки очолюють понад 34% усіх компаній.

Як повідомляли Новини.LIVE, постанова Кабінету Міністрів України № 1092 передбачає вимоги до роботи підприємств під час повітряної загрози. Із 4 грудня бізнеси без облаштованих укриттів або безпечних просторів не зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня загрози навіть за згодою трудового колективу.