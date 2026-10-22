Перша леді України Олена Зеленська. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що майже 60% нових бізнесів відкривають жінки. Десять років тому цей показник становив близько 45%. Наразі спостерігається зміна у становищі жінок.

Про це Олена Зеленська сказала під час Українського жіночого конгресу, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Жінки в Україні

"Десять років тому жінки започатковували близько 44,8% нових бізнесів. Скільки жінок керували цими бізнесами, навіть точно не знали. Перші дослідження про ООН та Опендатабот показували, що менш ніж третина. Існувала чітка скляна стеля. У великих корпораціях і в промисловості жінок керівниць було не більше 10%", — зазначила Зеленська.

Водночас наразі майже 60% нових бізнесів започатковують жінки і понад 34% всіх компаній жінки очолюють.

Домашнє насильство

Крім того, десять років тому домашнє насильство часто вважали приватною домашньою справою, в яку не можна лізти. Нині Стамбульська конвенція нарешті ратифікована. За домашнє насильство передбачена кримінальна відповідальність, а також працює мережа притулків для постраждалих.

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Рівні права

Зеленська нагадала, що десять років тому чоловік у відпустці для догляду за дитиною був для суспільства абсолютною дивиною та винятком. Наразі закон дає матері та батькові рівні права на таку відпустку.

"Усе це не зʼявляється само собою, за цим велика праця, зокрема, самих жінок і наших громадських організацій, таких як Конгрес в тому числі. Це спільна робота свідомого суспільства і держави і я дякую всім, хто до цього причетний", — додала перша леді України.

Як писали Новини.LIVE, Зеленська наголосила, що під час війни Україна не повинна тиснути на родини з дітьми, які виїхали за кордон, і вимагати їхнього повернення. Натомість держава має подбати про умови, які заохотять їх повернутися після завершення бойових дій.

Раніше Зеленська поділилася, що допомагає їй долати невизначеність і переживати постійні російські обстріли. Перша леді підкреслила, що відчуває єдність з українцями, адже вважає їх своєю родиною та джерелом сили.