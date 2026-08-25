Зеленська пояснила, як Україна хоче повернути українців з-за кордону

Перша леді України Олена Зеленська на шостому Саміті перших леді та джентльменів. Фото: Зеленська/Facebook

Перша леді Олена Зеленська заявила, що Україна не має змушувати родини та дітей, які перебувають за кордоном, повертатися під час війни. Водночас держава повинна створювати умови, які спонукатимуть їх повернутися після завершення бойових дій. Для цього Україна підтримує зв’язки з громадянами за кордоном через освітні та гуманітарні програми.

Про це Олена Зеленська розповіла під час шостого Саміту перших леді та джентльменів, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленська про повернення громадян в Україну після війни

За словами першої леді, Україна не може диктувати людям, якою має бути їхня освітня чи життєва траєкторія. Вона наголосила, що рішення про повернення кожна родина має ухвалювати самостійно, коли для цього настане відповідний час.

"Ми не можемо їх змушувати зараз повертатися в країну, де йде війна", — наголосила Зеленська.

Водночас, як зазначила перша леді, Україна прагне не втрачати зв’язок із дітьми та громадянами, які через війну перебувають за кордоном. Для цього реалізують різноманітні освітні та гуманітарні програми, завдяки яким українські діти можуть продовжувати спілкуватися з однолітками та іншими українцями в різних країнах світу.

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Зеленська наголосила, що такі зв’язки важливо зберігати, адже українців за кордоном нині багато — зокрема по всій Європі та в інших частинах світу:

"Ми дуже боїмося втратити ці зв'язки".

Перша леді висловила сподівання, що після завершення війни Україна зможе створити такі умови для життя, за яких люди самі захочуть повернутися. На її думку, країна має бути достатньо привабливою, щоб українці бачили тут своє майбутнє, могли будувати плани та поверталися додому за власним бажанням.

"І я щиро сподіваюся, що коли настане мир, повернення в Україну буде настільки привабливим, що ми будемо зустрічати людей кожного дня в великій кількості", — зазначила перша леді.

Зеленська також наголосила, що важливо, аби після повернення українці могли бачити перспективи для себе та своїх родин і розуміли, що Україна має цікаве та яскраве майбутнє:

"І всі вони зможуть побачити своє майбутнє в Україні, сформулювати свої плани і повернутися, дійсно розуміючи, що цій країні цікаве і яскраве майбутнє".

Новини.LIVE інформували, що Олена Зеленська заявила, що Україна сформувала "Глобальний словник стійкості" з 38 понять і практик різних країн. До нього увійшло й українське поняття "софійність", що поєднує волю до життя, силу до боротьби та мудрість до навчання. Над словником працювали понад 45 експертів, а його метою є створення спільної мови для подолання криз.

Новини.LIVE також писали, що Олена Зеленська розповіла, що переживати складні часи їй допомагають друзі, колеги та історії людей, які продовжують діяти попри війну. Вона наголосила, що не відокремлює себе від українців, називаючи їх своєю родиною та силою. Особливо її надихають люди, які діляться власним досвідом і не опускають руки навіть у найважчі часи.