Україна створила словник стійкості для міжнародної спільноти — Зеленська

Олена Зеленська. Фото: Олена Зеленська/Facebook

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що Україна сформувала "Глобальний словник стійкості", до якого увійшли 38 понять, соціальних практик, інституційних моделей і культурних рамок. Його мета — систематизувати досвід різних країн і створити спільну мову для подолання криз.

Про це Зеленська розповіла на шостому Саміті перших леді та джентльменів у Києві, інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Що увійшло до словника стійкості

За словами Зеленської, видання містить 38 понять і практик, які демонструють конкретні механізми стійкості суспільств.

"Уміння вчитись одне в одного, ділитися не лише успіхами, а й пережитими випробуваннями перетворює пам’ять про кризу на здатність діяти", — сказала перша леді.

До словника увійшли напрацювання різних країн. Зокрема, австралійська концепція mateship, норвезька dugnad, естонський Tiigrihüpe, німецька Erinnerungskultur та південноафриканська Ubuntu.

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Українську сторінку у словнику представляє поняття "софійність". Його запропонували українські науковці як концепцію, що поєднує волю до життя, силу до боротьби та мудрість до навчання.

Зеленська закликала створити науковий кластер

Перша леді наголосила, що створення словника — це лише початок ширшої міжнародної роботи. Вона закликала науковців, університети, громадські спільноти та міжнародні інституції долучитися до формування великого наукового кластера зі стійкості.

"Ми дійсно започаткували зовсім нову унікальну практику. Формуємо спільну мову стійкості у світі, щоби разом діяти в умовах невизначеності і при цьому вистояти й зберегти себе", — заявила Зеленська.

За її словами, над словником працювали понад 45 експертів із різних країн. Усі поняття систематизували за чотирма вимірами стійкості: пережити, бути разом, діяти та надавати сенс.

Як повідомляли Новини.LIVE, Олена Зеленська розповіла про ідею створення глобального словника стійкості. За її словами, Україна вже систематизувала понад 38 понять, соціальних практик, інституційних моделей та культурних рамок, які описують механізми протистояння кризам.

Також Новини.LIVE інформували, що Олена Зеленська розповіла, що допомагає їй переживати складні часи. Перша леді поділилася особистими способами зберігати стійкість та долати емоційно складні періоди.