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Главная Новости дня Зеленская: Украина составила словарь устойчивости, включающий 38 понятий

Зеленская: Украина составила словарь устойчивости, включающий 38 понятий

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 12:37
Украина создала словарь по устойчивому развитию для международного сообщества — Зеленская
Олена Зеленська. Фото: Олена Зеленська/Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Украина разработала "Глобальный словарь устойчивости", в который вошли 38 понятий, социальных практик, институциональных моделей и культурных рамок. Его цель — систематизировать опыт разных стран и создать общий язык для преодоления кризисов.

Об этом Зеленская рассказала на шестом Саммите первых леди и джентльменов в Киеве, сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что вошло в словарь устойчивости

По словам Зеленской, издание содержит 38 понятий и практик, демонстрирующих конкретные механизмы устойчивости обществ.

"Умение учиться друг у друга, делиться не только успехами, но и пережитыми испытаниями превращает память о кризисе в способность действовать", — сказала первая леди.

В словарь вошли наработки разных стран. В частности, австралийская концепция mateship, норвежская dugnad, эстонская Tiigrihüpe, немецкая Erinnerungskultur и южноафриканская Ubuntu.

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Украинскую страницу в словаре представляет понятие "софийность". Его предложили украинские ученые как концепцию, сочетающую волю к жизни, силу к борьбе и мудрость к обучению.

Зеленская призвала создать научный кластер

Первая леди подчеркнула, что создание словаря — это лишь начало более широкой международной работы. Она призвала ученых, университеты, общественные организации и международные институты присоединиться к формированию крупного научного кластера по устойчивости.

"Мы действительно запустили совершенно новую уникальную практику. Формируем общий язык устойчивости в мире, чтобы вместе действовать в условиях неопределенности и при этом выстоять и сохранить себя", — заявила Зеленская.

По её словам, над словарём работали более 45 экспертов из разных стран. Все понятия были систематизированы по четырём измерениям устойчивости: пережить, быть вместе, действовать и придавать смысл.

Как сообщали Новини.LIVE, Елена Зеленская рассказала об идее создания глобального словаря устойчивости. По её словам, Украина уже систематизировала более 38 понятий, социальных практик, институциональных моделей и культурных рамок, которые описывают механизмы противостояния кризисам.

Также Новини.LIVE сообщали, что Елена Зеленская рассказала, что помогает ей переживать сложные времена. Первая леди поделилась личными способами сохранять устойчивость и преодолевать эмоционально сложные периоды.

наука Елена Зеленская Украина сотрудничество Саммит первых леди и джентльменов
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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