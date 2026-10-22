Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что почти 60% новых предприятий открывают женщины. Десять лет назад этот показатель составлял около 45%. В настоящее время наблюдается изменение в положении женщин.

Об этом Елена Зеленская рассказала во время Украинского женского конгресса, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Женщины в Украине

"Десять лет назад женщины создавали около 44,8% новых предприятий. Сколько женщин руководили этими предприятиями, даже точно не знали. Первые исследования ООН и OpenDataBot показывали, что менее трети. Существовал четкий стеклянный потолок. В крупных корпорациях и в промышленности женщин-руководителей было не более 10%", — отметила Зеленская.

В то же время сейчас почти 60% новых предприятий создают женщины, а более 34% всех компаний возглавляют женщины.

Домашнее насилие

Кроме того, десять лет назад домашнее насилие часто считали частным домашним делом, в которое нельзя лезть. Сейчас Стамбульская конвенция наконец ратифицирована. За домашнее насилие предусмотрена уголовная ответственность, а также работает сеть приютов для пострадавших.

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Равные права

Зеленская напомнила, что десять лет назад мужчина в отпуске по уходу за ребенком был для общества абсолютной редкостью и исключением. Сейчас закон предоставляет матери и отцу равные права на такой отпуск.

"Все это не возникает само собой, за этим стоит большой труд, в частности, самих женщин и наших общественных организаций, таких как, в том числе, Конгресс. Это совместная работа сознательного общества и государства, и я благодарю всех, кто к этому причастен", — добавила первая леди Украины.

Как писали Новини.LIVE, Зеленская подчеркнула, что во время войны Украина не должна оказывать давление на семьи с детьми, которые выехали за границу, и требовать их возвращения. Вместо этого государство должно позаботиться об условиях, которые побудят их вернуться после завершения боевых действий.

Ранее Зеленская поделилась тем, что помогает ей преодолевать неопределенность и переживать постоянные российские обстрелы. Первая леди подчеркнула, что чувствует единство с украинцами, ведь считает их своей семьей и источником силы.