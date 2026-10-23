60 % женщин открыли бизнес во время войны — Кондратюк

Фото: Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. Фото: www.facebook.com/kondratiukolena

Женщины активно развивают малый и средний бизнес в Украине, однако реже возглавляют предприятия. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время пресс-брифинга Украинского женского конгресса.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Женщины активно развивают собственный бизнес во время войны

По словам вице-спикера, для развития женского предпринимательства важны финансовая грамотность, доступ к грантам и поддержка тех, кто стремится открыть собственное дело или расширить уже существующий бизнес.

Кондратюк также привела данные о доле женщин-руководителей бизнеса в разных регионах. В Киеве этот показатель составляет около 30%, в Киевской области — 6%, а на Буковине — 1%.

Кроме того, вице-спикер призвала сокращать дистанцию между военными и гражданскими и более внимательно относиться к опыту защитников и защитниц.

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"Мы должны сейчас быть все вместе и сохранять единство", — подытожила она.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее первая леди Украины Елена Зеленская также заявила, что почти 60% новых предприятий в Украине открывают женщины. По ее словам, в настоящее время женщины возглавляют более 34% всех компаний.

Как сообщали Новини.LIVE, постановление Кабинета министров Украины № 1092 предусматривает требования к работе предприятий во время воздушной угрозы. С 4 декабря предприятия без оборудованных укрытий или безопасных помещений не смогут продолжать работу во время желтого уровня угрозы даже с согласия трудового коллектива.