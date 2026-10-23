Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вице-спикер Рады: 60 % женщин открыли собственный бизнес во время войны

Вице-спикер Рады: 60 % женщин открыли собственный бизнес во время войны

Ua ru
23 октября 2026 12:32
Эксклюзив
60 % женщин открыли бизнес во время войны — Кондратюк
Фото: Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. Фото: www.facebook.com/kondratiukolena

Женщины активно развивают малый и средний бизнес в Украине, однако реже возглавляют предприятия. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время пресс-брифинга Украинского женского конгресса.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Женщины активно развивают собственный бизнес во время войны

По словам вице-спикера, для развития женского предпринимательства важны финансовая грамотность, доступ к грантам и поддержка тех, кто стремится открыть собственное дело или расширить уже существующий бизнес.

Кондратюк также привела данные о доле женщин-руководителей бизнеса в разных регионах. В Киеве этот показатель составляет около 30%, в Киевской области — 6%, а на Буковине — 1%.

Кроме того, вице-спикер призвала сокращать дистанцию между военными и гражданскими и более внимательно относиться к опыту защитников и защитниц.

Читайте также:

"Мы должны сейчас быть все вместе и сохранять единство", — подытожила она.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее первая леди Украины Елена Зеленская также заявила, что почти 60% новых предприятий в Украине открывают женщины. По ее словам, в настоящее время женщины возглавляют более 34% всех компаний.

Как сообщали Новини.LIVE, постановление Кабинета министров Украины № 1092 предусматривает требования к работе предприятий во время воздушной угрозы. С 4 декабря предприятия без оборудованных укрытий или безопасных помещений не смогут продолжать работу во время желтого уровня угрозы даже с согласия трудового коллектива.

женщины экономика бизнес финансы война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации