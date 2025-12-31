Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Віцепрем'єрка прийшла на засідання уряду з немовлям — фото

Віцепрем'єрка прийшла на засідання уряду з немовлям — фото

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 19:35
Тетяна Бережна прийшла на засідання Кабміну з донькою — фото
Тетяна Бережна з донькою. Фото: t.me/svyrydenkoy

Останнє засідання Кабінету міністрів у 2025 році мало особливу, зворушливу атмосферу. До урядової зали віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка кульутри Тетяна Бережна завітала разом зі своєю місячною донечкою.

Про це написала у Telegram прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в середу, 31 грудня.

Реклама
Читайте також:

Бережна прийшла на засідання з донькою

Свириденко назвала цю подію "найсвітлішим підсумком" завершального засідання уряду цього року. За її словами, поява немовляти під час роботи Кабміну стала символом.

"Найсвітліший підсумок останнього засідання Уряду в 2025 — це маленька донечка віце-прем'єр-міністерки Тетяни Бережної, яка сьогодні була разом з нами.  Думаю, це точно історична подія для цього залу і особлива — для кожного з нас", — написала прем'єрка.

Тетяна Бережна показала доньку
Тетяна Бережна з донькою Осакою. Фото: t.me/svyrydenkoy

Крім того, Свириденко розсекретила незвичне ім'я дівчинки. Бережна назвала донечку Осакою.

"Пишаюся дуже і нашою Тетяною Василівною, і її маленькою Осакою! Народження кожного українця — це не лише диво, але й символ того, що Україна була, є і буде", — додала Свириденко.

Нагадаємо, Тетяну Бережну призначили на посаду міністерки культури в жовтні 2025 року. 

А також раніше Тетяна Бережна пояснила, навіщо витрачати мільярди на створення відеоконтенту під час війни.

Кабінет міністрів діти Мінкульт політики міністр
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації