Тетяна Бережна прийшла на засідання Кабміну з донькою — фото

Тетяна Бережна з донькою. Фото: t.me/svyrydenkoy

Останнє засідання Кабінету міністрів у 2025 році мало особливу, зворушливу атмосферу. До урядової зали віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка кульутри Тетяна Бережна завітала разом зі своєю місячною донечкою.

Про це написала у Telegram прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в середу, 31 грудня.

Реклама

Читайте також:

Бережна прийшла на засідання з донькою

Свириденко назвала цю подію "найсвітлішим підсумком" завершального засідання уряду цього року. За її словами, поява немовляти під час роботи Кабміну стала символом.

"Найсвітліший підсумок останнього засідання Уряду в 2025 — це маленька донечка віце-прем'єр-міністерки Тетяни Бережної, яка сьогодні була разом з нами. Думаю, це точно історична подія для цього залу і особлива — для кожного з нас", — написала прем'єрка.

Тетяна Бережна з донькою Осакою. Фото: t.me/svyrydenkoy

Крім того, Свириденко розсекретила незвичне ім'я дівчинки. Бережна назвала донечку Осакою.

"Пишаюся дуже і нашою Тетяною Василівною, і її маленькою Осакою! Народження кожного українця — це не лише диво, але й символ того, що Україна була, є і буде", — додала Свириденко.

Нагадаємо, Тетяну Бережну призначили на посаду міністерки культури в жовтні 2025 року.

А також раніше Тетяна Бережна пояснила, навіщо витрачати мільярди на створення відеоконтенту під час війни.