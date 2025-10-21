Тетяна Бережна стала віцепремʼєр-міністеркою з питань гуманітарної політики та міністерки культури

Тетяна Бережна. Фото: Instagram Бережної

Віцепремʼєр-міністеркою з питань гуманітарної політики та міністеркою культури стала Тетяна Бережна. До цього вона була виконувачкою обов'язків очільниці Мінкульту.

Відповідне рішення Верховна Рада ухвалила 266 голосами під час пленарного засідання у вівторок, 21 жовтня.

Що відомо про Тетяну Бережну

Тетяна Бережна — 36-річна уродженка Прикарпаття. Юристка за освітою, адвокатка.

З 2011 року працювала в Адвокатському об’єднанні "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала право займатись адвокатською діяльністю.

Має понад 10 років стажу в адвокатській діяльності. У 2017-2021 роках включена до переліку рекомендованих юристів України у сфері оподаткування, зокрема в податкових спорах.

З 2022 року була заступницею на той час міністерки економіки Юлії Свириденко. Тоді вона, зокрема, відповідала за створення робочих місць та інтеграцію ветеранів в ринок праці.

У 2025 році Бережна б ула відповідальною за представлення України та реалізацію національного павільйону на Всесвітній виставці 2025 в Осаці, Японія.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада підтримала новий уряд Юлії Свириденко. Проте тоді не призначили очільника Мінкульту. Згідно із процедурою, виконувачкою обов'язків стала перша заступниця Галина Григоренко.

Останнім міністром культури в уряді Дениса Шмигаля був Микола Точицький. Він прийшов на посаду у вересні 2024 року.