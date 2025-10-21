Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рада призначила нову міністерку культури — що відомо про Бережну

Рада призначила нову міністерку культури — що відомо про Бережну

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 13:27
Оновлено: 14:25
Тетяна Бережна стала віцепремʼєр-міністеркою з питань гуманітарної політики та міністерки культури
Тетяна Бережна. Фото: Instagram Бережної

Віцепремʼєр-міністеркою з питань гуманітарної політики та міністеркою культури стала Тетяна Бережна. До цього вона була виконувачкою обов'язків очільниці Мінкульту.

Відповідне рішення Верховна Рада ухвалила 266 голосами під час пленарного засідання у вівторок, 21 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про Тетяну Бережну

Тетяна Бережна — 36-річна уродженка Прикарпаття. Юристка за освітою, адвокатка.

З 2011 року працювала в Адвокатському об’єднанні "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала право займатись адвокатською діяльністю.

Має понад 10 років стажу в адвокатській діяльності. У 2017-2021 роках включена до переліку рекомендованих юристів України у сфері оподаткування, зокрема в податкових спорах.

З 2022 року була заступницею на той час міністерки економіки Юлії Свириденко. Тоді вона, зокрема, відповідала за створення робочих місць та інтеграцію ветеранів в ринок праці.

У 2025 році Бережна б ула відповідальною за представлення України та реалізацію національного павільйону на Всесвітній виставці 2025 в Осаці, Японія. 

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада підтримала новий уряд Юлії Свириденко. Проте тоді не призначили очільника Мінкульту. Згідно із процедурою, виконувачкою обов'язків стала перша заступниця Галина Григоренко.

Останнім міністром культури в уряді Дениса Шмигаля був Микола Точицький. Він прийшов на посаду у вересні 2024 року.

Верховна Рада Мінкульт уряд адвокат міністр
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації