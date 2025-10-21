Татьяна Бережная стала вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики и министром культуры

Татьяна Бережная. Фото: Instagram Бережной

Вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики и министром культуры стала Татьяна Бережная. До этого она была исполняющей обязанности главы Минкульта.

Соответствующее решение Верховная Рада приняла 266 голосами во время пленарного заседания во вторник, 21 октября.

Что известно о Татьяне Бережной

Татьяна Бережная — 36-летняя уроженка Прикарпатья. Юрист по образованию, адвокат.

С 2011 года работала в Адвокатском объединении "Юридическая фирма "Василь Кисиль и Партнеры". В 2017 году получила право заниматься адвокатской деятельностью.

Имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности. В 2017-2021 годах включена в перечень рекомендованных юристов Украины в сфере налогообложения, в частности в налоговых спорах.

С 2022 года была заместителем в то время министра экономики Юлии Свириденко. Тогда она, в частности, отвечала за создание рабочих мест и интеграцию ветеранов в рынок труда.

В 2025 году Бережная была ответственна за представление Украины и реализацию национального павильона на Всемирной выставке 2025 в Осаке, Япония.

Напомним, 17 июля Верховная Рада поддержала новое правительство Юлии Свириденко. Однако тогда не назначили главу Минкульта. Согласно процедуре, исполняющей обязанности стала первый заместитель Галина Григоренко.

Последним министром культуры в правительстве Дениса Шмыгаля был Николай Точицкий. Он пришел на должность в сентябре 2024 года.