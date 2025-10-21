Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада назначила нового министра культуры — что известно о Бережной

Рада назначила нового министра культуры — что известно о Бережной

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 13:27
обновлено: 14:25
Татьяна Бережная стала вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики и министром культуры
Татьяна Бережная. Фото: Instagram Бережной

Вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики и министром культуры стала Татьяна Бережная. До этого она была исполняющей обязанности главы Минкульта.

Соответствующее решение Верховная Рада приняла 266 голосами во время пленарного заседания во вторник, 21 октября.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Татьяне Бережной

Татьяна Бережная — 36-летняя уроженка Прикарпатья. Юрист по образованию, адвокат.

С 2011 года работала в Адвокатском объединении "Юридическая фирма "Василь Кисиль и Партнеры". В 2017 году получила право заниматься адвокатской деятельностью.

Имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности. В 2017-2021 годах включена в перечень рекомендованных юристов Украины в сфере налогообложения, в частности в налоговых спорах.

С 2022 года была заместителем в то время министра экономики Юлии Свириденко. Тогда она, в частности, отвечала за создание рабочих мест и интеграцию ветеранов в рынок труда.

В 2025 году Бережная была ответственна за представление Украины и реализацию национального павильона на Всемирной выставке 2025 в Осаке, Япония.

Напомним, 17 июля Верховная Рада поддержала новое правительство Юлии Свириденко. Однако тогда не назначили главу Минкульта. Согласно процедуре, исполняющей обязанности стала первый заместитель Галина Григоренко.

Последним министром культуры в правительстве Дениса Шмыгаля был Николай Точицкий. Он пришел на должность в сентябре 2024 года.

Верховная Рада Минкульт правительство адвокат министр
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации