Навіщо виділяти 4 млрд грн на відеоконтент — відповідь Бережної

Міністерка культури України Тетяна Бережна пояснила, чому держава планує виділити 4 млрд грн на створення відеоконтенту. Це засіб впливу на міжнародних партнерів.

Про це вона висловилась на Українському Жіночому Конгресі.

Міністерка культури прояснила, навіщо витрачати 4 млрд грн на контент

Місяць тому президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду з ініціативою створення 1000 годин українського контенту. На цей проєкт планують виділити кошти з додаткових майже 4 мільярдів гривень, закладених у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

"Знаєте, мені в розпорядження потрапляють різноманітні документи, скільки коштів на створення контенту виділяють наші вороги. І тоді абсолютно відпадають питання, чому 4 млрд — ця сума не здається досить великою", — пояснила міністерка.

Вона також натякнула, що планують залучити міжнародне фінансування.

"Ми розуміємо, що іноді контент словом кінематографа, словом книжок, аудіо книжок, дитячого контенту — це дуже важливо. Він робить набагато більшу справу для нашої міжнародної дипломатії, для внутрішньої політики, ніж інші традиційні методи. Коли ми це усвідомимо, побудуємо демократичні процедури розподілу, ми над цим працюємо", — додала урядовиця.

