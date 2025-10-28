Відео
Україна
Бережна натякнула, навіщо витрачати 4 млрд на відеоконтент

Бережна натякнула, навіщо витрачати 4 млрд на відеоконтент

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 06:32
Оновлено: 09:48
Навіщо виділяти 4 млрд грн на відеоконтент — відповідь Бережної
Віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики - Міністерка культури УкраїниТетяна Бережна. Фото: Український Жіночий Конгрес

Міністерка культури України Тетяна Бережна пояснила, чому держава планує виділити 4 млрд грн на створення відеоконтенту. Це засіб впливу на міжнародних партнерів.

Про це вона висловилась на Українському Жіночому Конгресі.

Читайте також:

Міністерка культури прояснила, навіщо витрачати 4 млрд грн на контент

Місяць тому президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду з ініціативою створення 1000 годин українського контенту.  На цей проєкт планують виділити кошти з додаткових майже 4 мільярдів гривень, закладених у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

"Знаєте, мені в розпорядження потрапляють різноманітні документи, скільки коштів на створення контенту виділяють наші вороги. І тоді абсолютно відпадають питання, чому 4 млрд — ця сума не здається досить великою", — пояснила міністерка.

Вона також натякнула, що планують залучити міжнародне фінансування.

"Ми розуміємо, що іноді контент словом кінематографа, словом книжок, аудіо книжок, дитячого контенту — це дуже важливо. Він робить набагато більшу справу для нашої міжнародної дипломатії, для внутрішньої політики, ніж інші традиційні методи. Коли ми це усвідомимо, побудуємо демократичні процедури розподілу, ми над цим працюємо", — додала урядовиця.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко виступила на Українському Жіночому Конгерсі. Також очільник ГУР Кирило Буданов зізнався, чи ефективна праця жінок в їхній спецслужбі.

держбюджет гроші культура пропаганда війна Росія
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
