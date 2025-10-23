Відео
Свириденко прибула на Український Жіночий Конгрес — відео

Дата публікації: 23 жовтня 2025 11:53
Оновлено: 12:33
Український Жіночий Конгрес у Києві — на захід прибула Свириденко
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

У Києві 23 жовтня розпочався Український Жіночий Конгрес. На захід вже прибула прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події. 

Український Жіночий Конгрес у Києві

Відомо, що на події говоритимуть про те, як жінки в Україні (молодь, бізнес-лідерки, політики та ті, хто працює за межами шаблонів) змінюють технології, лідерство, громади та демонструють різноманіття. 

Програма охоплює чотири платформи:

  • "Сміливість бути першими" (молодь, інновації, технології),
  • "Сміливість бути видимими" (жінки в громадах і бізнесі),
  • "Сміливість бути у владі" (політична участь і лідерство),
  • "Сміливість бути різними" (різноманіття і інклюзія).

На конгресі виступатимуть Олена Кондратюк, Олена Зеленська, Юлія Свириденко, Катаріна Матернова та Тарас Качка.

Нагадаємо, 18 жовтня Свириденко та Фіцо підписали важливі угоди. Вони стосуються енергобезпеки, оборони та євроінтеграції України.

Також ми писали, що 15 жовтня українська делегація на чолі з Юлією Свириденко відвідала до Білого дому. Представники України мали переговори з держсекретарем Марком Рубіо та керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
