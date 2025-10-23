Видео
Свириденко прибыла на Украинский Женский Конгресс — видео

Дата публикации 23 октября 2025 11:53
обновлено: 12:33
Украинский Женский Конгресс в Киеве — на мероприятие прибыла Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

В Киеве 23 октября начался Украинский Женский Конгресс. На мероприятие уже прибыла премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Украинский Женский Конгресс в Киеве

Известно, что на событии будут говорить о том, как женщины в Украине (молодежь, бизнес-лидеры, политики и те, кто работает за пределами шаблонов) меняют технологии, лидерство, общины и демонстрируют многообразие.

Программа охватывает четыре платформы:

  • "Смелость быть первыми" (молодежь, инновации, технологии),
  • "Смелость быть видимыми" (женщины в общинах и бизнесе),
  • "Смелость быть во власти" (политическое участие и лидерство),
  • "Смелость быть разными" (многообразие и инклюзия).

На конгрессе выступят Елена Кондратюк, Елена Зеленская, Юлия Свириденко, Катарина Матернова и Тарас Качка.

Напомним, 18 октября Свириденко и Фицо подписали важные соглашения. Они касаются энергобезопасности, обороны и евроинтеграции Украины.

Также мы писали, что 15 октября украинская делегация во главе с Юлией Свириденко посетила в Белый дом. Представители Украины провели переговоры с госсекретарем Марком Рубио и руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Вайлз.

Киев Конгресс женщины Юлия Свириденко молодежь
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
