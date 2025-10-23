Украинский Женский Конгресс в Киеве — на мероприятие прибыла Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

В Киеве 23 октября начался Украинский Женский Конгресс. На мероприятие уже прибыла премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Украинский Женский Конгресс в Киеве

Известно, что на событии будут говорить о том, как женщины в Украине (молодежь, бизнес-лидеры, политики и те, кто работает за пределами шаблонов) меняют технологии, лидерство, общины и демонстрируют многообразие.

Программа охватывает четыре платформы:

"Смелость быть первыми" (молодежь, инновации, технологии),

"Смелость быть видимыми" (женщины в общинах и бизнесе),

"Смелость быть во власти" (политическое участие и лидерство),

"Смелость быть разными" (многообразие и инклюзия).

На конгрессе выступят Елена Кондратюк, Елена Зеленская, Юлия Свириденко, Катарина Матернова и Тарас Качка.

