Украинский Женский Конгресс в Киеве — на мероприятие прибыла Свириденко

Свириденко прибыла на Украинский Женский Конгресс — видео
В Киеве 23 октября начался Украинский Женский Конгресс. На мероприятие уже прибыла премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.
Украинский Женский Конгресс в Киеве
Известно, что на событии будут говорить о том, как женщины в Украине (молодежь, бизнес-лидеры, политики и те, кто работает за пределами шаблонов) меняют технологии, лидерство, общины и демонстрируют многообразие.
Программа охватывает четыре платформы:
- "Смелость быть первыми" (молодежь, инновации, технологии),
- "Смелость быть видимыми" (женщины в общинах и бизнесе),
- "Смелость быть во власти" (политическое участие и лидерство),
- "Смелость быть разными" (многообразие и инклюзия).
На конгрессе выступят Елена Кондратюк, Елена Зеленская, Юлия Свириденко, Катарина Матернова и Тарас Качка.
Напомним, 18 октября Свириденко и Фицо подписали важные соглашения. Они касаются энергобезопасности, обороны и евроинтеграции Украины.
Также мы писали, что 15 октября украинская делегация во главе с Юлией Свириденко посетила в Белый дом. Представители Украины провели переговоры с госсекретарем Марком Рубио и руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Вайлз.
