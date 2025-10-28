Зачем выделять 4 млрд грн на видео контент — ответ Бережной

Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики - министр культуры Украины Татьяна Бережная. Фото: Украинский Женский Конгресс

Министр культуры Украины Татьяна Бережная объяснила, почему государство планирует выделить 4 млрд грн на создание видео контента. Это средство воздействия на международных партнеров.

Об этом она высказалась на Украинском Женском Конгрессе.

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с инициативой создания 1000 часов украинского контента. На этот проект планируют выделить средства из дополнительных почти 4 миллиардов гривен, заложенных в проекте государственного бюджета на 2026 год.

"Знаете, мне в распоряжение попадают различные документы, сколько средств на создание контента выделяют наши враги. И тогда абсолютно отпадают вопросы, почему 4 млрд — эта сумма не кажется достаточно большой", — пояснила министр.

Она также намекнула, что планируют привлечь международное финансирование.

"Мы понимаем, что иногда контент словом кинематографа, словом книг, аудио книг, детского контента — это очень важно. Он делает гораздо большее дело для нашей международной дипломатии, для внутренней политики, чем другие традиционные методы. Когда мы это осознаем, построим демократические процедуры распределения, мы над этим работаем", — добавила чиновница.

