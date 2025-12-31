Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вице-премьер пришла на заседание правительства с младенцем — фото

Вице-премьер пришла на заседание правительства с младенцем — фото

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 19:35
Татьяна Бережная пришла на заседание Кабмина с дочерью — фото
Татьяна Бережная с дочерью. Фото: t.me/svyrydenkoy

Последнее заседание Кабинета министров в 2025 году имело особую, трогательную атмосферу. В правительственный зал вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики и министр культуры Татьяна Бережная пришла вместе со своей месячной дочкой.

Об этом написала в Telegram премьер-министр Украины Юлия Свириденко в среду, 31 декабря.

Реклама
Читайте также:

Бережная пришла на заседание с дочкой

Свириденко назвала это событие "самым светлым итогом" завершающего заседания правительства этого года. По ее словам, появление младенца во время работы Кабмина стало символом.

"Самый светлый итог последнего заседания правительства в 2025 — это маленькая дочь вице-премьер-министра Татьяны Бережной, которая сегодня была вместе с нами. Думаю, это точно историческое событие для этого зала и особое — для каждого из нас", — написала премьер.

Тетяна Бережна показала доньку
Татьяна Бережная с дочерью Осакой. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кроме того, Свириденко рассекретила необычное имя девочки. Бережная назвала дочь Осакой.

"Горжусь очень и нашей Татьяной Васильевной, и ее маленькой Осакой! Рождение каждого украинца — это не только чудо, но и символ того, что Украина была, есть и будет", — добавила Свириденко.

Напомним, Татьяну Бережную назначили на должность министра культуры в октябре 2025 года.

А также ранее Татьяна Бережная объяснила, зачем тратить миллиарды на создание видеоконтента во время войны.

Кабинет министров дети Минкульт политики министр
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации