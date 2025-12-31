Татьяна Бережная пришла на заседание Кабмина с дочерью — фото

Татьяна Бережная с дочерью. Фото: t.me/svyrydenkoy

Последнее заседание Кабинета министров в 2025 году имело особую, трогательную атмосферу. В правительственный зал вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики и министр культуры Татьяна Бережная пришла вместе со своей месячной дочкой.

Об этом написала в Telegram премьер-министр Украины Юлия Свириденко в среду, 31 декабря.

Реклама

Читайте также:

Бережная пришла на заседание с дочкой

Свириденко назвала это событие "самым светлым итогом" завершающего заседания правительства этого года. По ее словам, появление младенца во время работы Кабмина стало символом.

"Самый светлый итог последнего заседания правительства в 2025 — это маленькая дочь вице-премьер-министра Татьяны Бережной, которая сегодня была вместе с нами. Думаю, это точно историческое событие для этого зала и особое — для каждого из нас", — написала премьер.

Татьяна Бережная с дочерью Осакой. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кроме того, Свириденко рассекретила необычное имя девочки. Бережная назвала дочь Осакой.

"Горжусь очень и нашей Татьяной Васильевной, и ее маленькой Осакой! Рождение каждого украинца — это не только чудо, но и символ того, что Украина была, есть и будет", — добавила Свириденко.

Напомним, Татьяну Бережную назначили на должность министра культуры в октябре 2025 года.

А также ранее Татьяна Бережная объяснила, зачем тратить миллиарды на создание видеоконтента во время войны.