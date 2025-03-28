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Витік даних через Signal — суд видав наказ адміністрації Трампа

28 березня 2025 08:30
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Суддя наказав адміністрації Трампа зберегти повідомлення про план нападу на Ємен у Signal
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Федеральний суддя зобов’язав ключові агентства адміністрації президента США Дональда Трампа зберегти повідомлення, надіслані у Signal у період з 11 по 15 березня. Йдеться про обговорення військових планів у месенджері.

Про це пише Reuters.

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Наказ суду

Суддя Джеймс Боасберг ухвалив це рішення у справі щодо збереження даних після того, як стало відомо, що члени Кабінету міністрів обговорювали військові плани у Signal.

Згідно з його наказом, федеральні агентства, керівники яких брали участь у чаті, зокрема міністр оборони Піт Гегсет та директор ЦРУ Джон Реткліфф, зобов’язані зберегти всі повідомлення, надіслані через Signal у період з 11 по 15 березня. Саме в цей час редактор журналу The Atlantic зафіксував активність у чаті.

Міністерство юстиції повідомило, що адміністрація вже працює над виявленням і збереженням цих повідомлень.

Водночас генеральний прокурор Пем Бонді заявила, що Боасберг не повинен брати участь у справі Signal та інших справах, пов’язаних з адміністрацією Трампа, описавши його як одного з кількох федеральних суддів, які "намагаються перешкодити порядку денному Дональда Трампа".

"Він не може бути об’єктивним. Він дав це зрозуміти абсолютно чітко", — сказала Бонді в інтерв’ю на шоу The Ingraham Angle на Fox News.

Нагадаємо, американське видання The Atlantic оприлюднило детальні скриншоти листування в секретному чаті Signal, де адміністрація США обговорювала військові плани. Це сталося після того, як команда нацбезпеки адміністрації Трампа неодноразово заперечувала використання чату для обговорення секретної інформації.

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