Суддя наказав адміністрації Трампа зберегти повідомлення про план нападу на Ємен у Signal

Витік даних через Signal — суд видав наказ адміністрації Трампа
Федеральний суддя зобов’язав ключові агентства адміністрації президента США Дональда Трампа зберегти повідомлення, надіслані у Signal у період з 11 по 15 березня. Йдеться про обговорення військових планів у месенджері.
Про це пише Reuters.
Наказ суду
Суддя Джеймс Боасберг ухвалив це рішення у справі щодо збереження даних після того, як стало відомо, що члени Кабінету міністрів обговорювали військові плани у Signal.
Згідно з його наказом, федеральні агентства, керівники яких брали участь у чаті, зокрема міністр оборони Піт Гегсет та директор ЦРУ Джон Реткліфф, зобов’язані зберегти всі повідомлення, надіслані через Signal у період з 11 по 15 березня. Саме в цей час редактор журналу The Atlantic зафіксував активність у чаті.
Міністерство юстиції повідомило, що адміністрація вже працює над виявленням і збереженням цих повідомлень.
Водночас генеральний прокурор Пем Бонді заявила, що Боасберг не повинен брати участь у справі Signal та інших справах, пов’язаних з адміністрацією Трампа, описавши його як одного з кількох федеральних суддів, які "намагаються перешкодити порядку денному Дональда Трампа".
"Він не може бути об’єктивним. Він дав це зрозуміти абсолютно чітко", — сказала Бонді в інтерв’ю на шоу The Ingraham Angle на Fox News.
Нагадаємо, американське видання The Atlantic оприлюднило детальні скриншоти листування в секретному чаті Signal, де адміністрація США обговорювала військові плани. Це сталося після того, як команда нацбезпеки адміністрації Трампа неодноразово заперечувала використання чату для обговорення секретної інформації.
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