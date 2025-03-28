Судья приказал администрации Трампа сохранить сообщения о плане нападения на Йемен в Signal

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Федеральный судья обязал ключевые агентства администрации президента США Дональда Трампа сохранить сообщения, отправленные в Signal в период с 11 по 15 марта. Речь идет об обсуждении военных планов в мессенджере.

Об этом пишет Reuters.

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Судья Джеймс Боасберг принял это решение по делу о сохранении данных после того, как стало известно, что члены Кабинета министров обсуждали военные планы в Signal.

Согласно его приказу, федеральные агентства, руководители которых участвовали в чате, в частности министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, обязаны сохранить все сообщения, отправленные через Signal в период с 11 по 15 марта. Именно в это время редактор журнала The Atlantic зафиксировал активность в чате.

Министерство юстиции сообщило, что администрация уже работает над выявлением и сохранением этих сообщений.

В то же время генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что Боасберг не должен участвовать в деле Signal и других делах, связанных с администрацией Трампа, описав его как одного из нескольких федеральных судей, которые "пытаются помешать повестке дня Дональда Трампа".

"Он не может быть объективным. Он дал это понять совершенно четко", — сказала Бонди в интервью на шоу The Ingraham Angle на Fox News.

Напомним, американское издание The Atlantic обнародовало подробные скриншоты переписки в секретном чате Signal, где администрация США обсуждала военные планы. Это произошло после того, как команда нацбезопасности администрации Трампа неоднократно отрицала использование чата для обсуждения секретной информации.