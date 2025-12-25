Відео
Головна Новини дня Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на житло

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 18:48
Віталій Кім вручив сертифікат на житло. Фото: Миколаївська ОВА

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на купівлю житла на загальну суму у понад 60 мільйонів гривень.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ці сертифікати дають можливість самостійно обрати помешкання — як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Я розумію, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми", — наголосив Кім.

Віталій Кім
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Загалом, за його інформацією, у 2025 році Миколаївська область отримала 169,2 млн грн державної субвенції, що дозволить забезпечити житлом 67 ветеранських родин.

Віталій Кім вручає сертифікат на житло. Фото: Миколаївська ОВА
Вручення сертифіката на житло. Фото: Миколаївська ОВА

Також очільник обласної адміністрації звернувся до ветеранів та їхніх родин. 

Віталій Кім вручає сертифікат. Фото: Миколаївська ОВА

"Ви є прикладом для всіх, і держава має гідно віддячити за вашу службу. Ми розуміємо, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми. За підтримки наших партнерів зробимо все можливе, щоб кожен ветеран і кожна родина Героїв мали власний дім", — сказав Віталій Кім.

Допис Кіма. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кім заявив, що кожен інвестор, який вкладе гроші в Україну, отримає необхідну підтримку.

Раніше начальник Миколаївської ОВА розповів іноземним ЗМІ, чого очікують українці від переговорів.

Миколаїв Миколаївська область житло Віталій Кім сертифікат на житло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
