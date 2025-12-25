Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на житло
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на купівлю житла на загальну суму у понад 60 мільйонів гривень.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Сертифікати на житло
"Ці сертифікати дають можливість самостійно обрати помешкання — як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Я розумію, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми", — наголосив Кім.
Загалом, за його інформацією, у 2025 році Миколаївська область отримала 169,2 млн грн державної субвенції, що дозволить забезпечити житлом 67 ветеранських родин.
Також очільник обласної адміністрації звернувся до ветеранів та їхніх родин.
"Ви є прикладом для всіх, і держава має гідно віддячити за вашу службу. Ми розуміємо, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми. За підтримки наших партнерів зробимо все можливе, щоб кожен ветеран і кожна родина Героїв мали власний дім", — сказав Віталій Кім.
Нагадаємо, Кім заявив, що кожен інвестор, який вкладе гроші в Україну, отримає необхідну підтримку.
Раніше начальник Миколаївської ОВА розповів іноземним ЗМІ, чого очікують українці від переговорів.
Читайте Новини.LIVE!