Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на житло

Віталій Кім вручив сертифікат на житло.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на купівлю житла на загальну суму у понад 60 мільйонів гривень.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сертифікати на житло

"Ці сертифікати дають можливість самостійно обрати помешкання — як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Я розумію, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми", — наголосив Кім.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Загалом, за його інформацією, у 2025 році Миколаївська область отримала 169,2 млн грн державної субвенції, що дозволить забезпечити житлом 67 ветеранських родин.

Віталій Кім вручає сертифікат на житло.

Вручення сертифіката на житло.

Також очільник обласної адміністрації звернувся до ветеранів та їхніх родин.

Віталій Кім вручає сертифікат.

"Ви є прикладом для всіх, і держава має гідно віддячити за вашу службу. Ми розуміємо, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми. За підтримки наших партнерів зробимо все можливе, щоб кожен ветеран і кожна родина Героїв мали власний дім", — сказав Віталій Кім.

Допис Кіма. Фото: скриншот

