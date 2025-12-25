Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на житло

Виталий Ким вручил сертификат на жилье. Фото: Николаевская ОВА

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким передал 25 семьям военных сертификаты на покупку жилья на общую сумму более 60 миллионов гривен.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Эти сертификаты дают возможность самостоятельно выбрать жилье — как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Я понимаю, что потребность в жилье остается большой, поэтому будем и дальше работать над расширением этой программы", — подчеркнул Ким.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Всего, по его информации, в 2025 году Николаевская область получила 169,2 млн грн государственной субвенции, что позволит обеспечить жильем 67 ветеранских семей.

Виталий Ким вручает сертификат на жилье. Фото: Николаевская ОВА

Вручение сертификата на жилье. Фото: Николаевская ОВА

Также глава областной администрации обратился к ветеранам и их семьям.

Виталий Ким вручает сертификат. Фото: Николаевская ОВА

"Вы являетесь примером для всех, и государство должно достойно отблагодарить за вашу службу. Мы понимаем, что потребность в жилье остается большой, поэтому будем и дальше работать над расширением этой программы. При поддержке наших партнеров сделаем все возможное, чтобы каждый ветеран и каждая семья Героев имели собственный дом", — сказал Виталий Ким.

Пост Кима. Фото: скриншот

Напомним, Ким заявил, что каждый инвестор, который вложит деньги в Украину, получит необходимую поддержку.

Ранее начальник Николаевской ОВА рассказал иностранным СМИ, чего ожидают украинцы от переговоров.