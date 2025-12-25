Видео
Виталий Ким передал 25 семьям военных сертификаты на жилье

Виталий Ким передал 25 семьям военных сертификаты на жилье

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 18:48
Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на житло
Виталий Ким вручил сертификат на жилье. Фото: Николаевская ОВА

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким передал 25 семьям военных сертификаты на покупку жилья на общую сумму более 60 миллионов гривен.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сертификаты на жилье

"Эти сертификаты дают возможность самостоятельно выбрать жилье — как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Я понимаю, что потребность в жилье остается большой, поэтому будем и дальше работать над расширением этой программы", — подчеркнул Ким.

Віталій Кім
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Всего, по его информации, в 2025 году Николаевская область получила 169,2 млн грн государственной субвенции, что позволит обеспечить жильем 67 ветеранских семей.

Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на житло
Виталий Ким вручает сертификат на жилье. Фото: Николаевская ОВА
Кім передав родинам військових сертифікати на житло
Вручение сертификата на жилье. Фото: Николаевская ОВА

Также глава областной администрации обратился к ветеранам и их семьям.

Сертифікати на житло для родин військових
Виталий Ким вручает сертификат. Фото: Николаевская ОВА

"Вы являетесь примером для всех, и государство должно достойно отблагодарить за вашу службу. Мы понимаем, что потребность в жилье остается большой, поэтому будем и дальше работать над расширением этой программы. При поддержке наших партнеров сделаем все возможное, чтобы каждый ветеран и каждая семья Героев имели собственный дом", — сказал Виталий Ким.

null
Пост Кима. Фото: скриншот

Напомним, Ким заявил, что каждый инвестор, который вложит деньги в Украину, получит необходимую поддержку.

Ранее начальник Николаевской ОВА рассказал иностранным СМИ, чего ожидают украинцы от переговоров.

Николаев Николаевская область жилье Виталий Ким сертификат на жильё
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
