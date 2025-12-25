Віталій Кім передав 25 родинам військових сертифікати на житло

Виталий Ким передал 25 семьям военных сертификаты на жилье
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким передал 25 семьям военных сертификаты на покупку жилья на общую сумму более 60 миллионов гривен.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Сертификаты на жилье
"Эти сертификаты дают возможность самостоятельно выбрать жилье — как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Я понимаю, что потребность в жилье остается большой, поэтому будем и дальше работать над расширением этой программы", — подчеркнул Ким.
Всего, по его информации, в 2025 году Николаевская область получила 169,2 млн грн государственной субвенции, что позволит обеспечить жильем 67 ветеранских семей.
Также глава областной администрации обратился к ветеранам и их семьям.
"Вы являетесь примером для всех, и государство должно достойно отблагодарить за вашу службу. Мы понимаем, что потребность в жилье остается большой, поэтому будем и дальше работать над расширением этой программы. При поддержке наших партнеров сделаем все возможное, чтобы каждый ветеран и каждая семья Героев имели собственный дом", — сказал Виталий Ким.
