Чи стане Європа автономною від США — промова Карні в Давосі

Марк Карні. Фото: Reuters

У середу, 21 січня, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі у кулуарах знову активно обговорювали те, що ще рік тому звучало майже табуйовано: Європі та союзникам потрібні оборонні формати без участі США. Під час промови прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що "старий порядок вже не повернеться" і закликав середні країни об'єднатися, щоб відстоювати свої інтереси в боротьбі з великими державами.

Меседж Карні про автономію союзників

Хоча у промові Карні немає формули про "союз без США" — але меседж про автономію союзників звучить напряму.

Реклама

Читайте також:

"Середні держави повинні діяти разом, тому що, якщо нас немає за столом, ми стаємо частиною меню", — заявив Карні.

Він вважає, що великі країни використовують у своїх інтересах економічний примус як зброю, тарифи — як важіль впливу, фінансову інфраструктуру — як засіб примусу, а ланцюжки постачань — як вразливі місця.

Цю тему підживлює і тон дискусій навколо тарифів, і загальна напруга у трансатлантичних відносинах — що визнають і учасники форуму, і міжнародні медіа.

Втім, якщо перейти від кулуарних тез до фактів, то в офіційному тексті звернення Карні в Давосі немає прямої формули на кшталт "створімо оборонний союз без США" або "нова НАТО без США". Натомість Карні робить інше — акуратно зсуває рамку дискусії до стратегічної автономії та "коаліцій під задачу".

Що саме каже Карні у першоджерелі

Він не оголошує альтернативу НАТО. Навпаки, Карні підкреслює непохитність зобовʼязань Канади щодо статті № 5 НАТО. Це важливо, бо відтинає інтерпретацію про "розрив" із Альянсом як таким.

Політик описує логіку стратегічної автономії: світ, за його словами, переживає "розрив" у старому порядку, а середні держави мають діяти разом, не граючи в самотню гру проти великих гравців. Цю тезу медіа відчитали як заклик до меншої залежності від одного центру сили.

Найконкретніший фрагмент — про поглиблення звʼязків із ЄС та приєднання до SAFE, європейських механізмів оборонних закупівель, а також про збільшення оборонних видатків. Це не "новий блок", але це інфраструктура, яка робить Європу і партнерів більш самодостатніми.

"Великі держави можуть дозволити собі діяти самостійно. Вони мають ринок, військовий потенціал і важелі впливу, щоб диктувати свої умови. Середні держави цього не мають. Але коли ми ведемо переговори з гегемоном лише на двосторонній основі, ми ведемо переговори з позиції слабкості. Ми приймаємо те, що нам пропонують. Ми змагаємося між собою, щоб бути найбільш поступливими. Це не суверенітет. Це імітація суверенітету при одночасному визнанні підпорядкування", — пояснює голова уряду Канади.

Він просуває модель "змінної геометрії" — коаліції, що формується під конкретні виклики, замість опори на один універсальний формат. У такій логіці і зʼявляється простір для розмов про оборонні союзи "на випадок якщо", але Карні говорить про це без гучних ярликів.

Паралельно цю ж лінію — про "європейську незалежність" і потребу посилення спроможностей — просували й європейські лідери на форумі.

Що думають європейські лідери про незалежність Європи

Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Давосі закликала до "нової європейської незалежності" у світлі сучасних геополітичних випробувань. Йдеться про широку стратегію в торгівлі, обороні, енергетиці та цифрових технологіях, щоб Європа зменшила залежність від зовнішніх чинників і посилила власну стійкість.

"Ці геополітичні потрясіння можуть — і повинні — служити можливістю для Європи. І, на мою думку, сейсмічні зміни, які ми переживаємо сьогодні, є можливістю, фактично, необхідністю для побудови нової форми європейської незалежності", — сказала вона.

Хоча це не перший випадок, коли Урсула фон дер Ляєн закликає до більшої автономії, проте її промова в Давосі набула нового значення на тлі надзвичайної кризи, яка протиставляє два боки Атлантики один одному.

Президент Франції Емманюель Макрон звернув увагу на необхідність посилення суверенітету Європи, говорячи про "світ без правил".

"Очевидно, що ми досягаємо часу нестабільності, дисбалансів, як з точки зору безпеки та оборони, так і з економічної точки зору. Подивіться на ситуацію, в якій ми знаходимося. Я маю на увазі зсув до автократії, проти демократії. Це також зсув до світу без правил. Де міжнародне право топчуть ногами, і де, здається, єдині закони, які мають значення, це закони найсильніших", — заявив він.

Макрон наголосив, що конкуренція з боку США через торговельні угоди, які підривають експортні інтереси ЄС, вимагають максимальних поступок і відкрито прагнуть послабити та підпорядкувати Європу, у поєднанні з нескінченним накопиченням нових тарифів, які є принципово неприйнятними.

"Протягом 2026 року ми будемо віддані справі реалізації цього глобального порядку денного, щоб виправити глобальні дисбаланси шляхом посилення співпраці, і ми зробимо все можливе, щоб мати сильнішу Європу, набагато сильнішу та автономнішу, що базується на тому, що ми можемо повернутися до діалогу, але на більших інвестиціях та зобов'язаннях щодо оборони та безпеки", — сказав лідер Франції.

Про що "проєкт" оборонної автономії, який всі обговорюють

Йдеться не про один секретний документ, а про широку ініціативу Європейського Союзу, спрямовану на посилення власних оборонних спроможностей і зменшення залежності від зовнішніх партнерів.

Ключовим фрагментом тут є приєднання Канади до великої оборонної ініціативи Європейського Союзу — SAFE (Security Action for Europe), фонду та рамкової програми для спільного нарощування оборонних спроможностей ЄС.

Обсяг програми SAFE складають близько 150 млрд євро для оборонних закупівель і співпраці, що робить ініціативу частиною загальної стратегії ЄС щодо посилення самооборони та автономії оборони.

Тобто це не просто закупівля техніки, а спільне планування оборонних потенціалів та постачань між країнами. А участь у такому проєкті Канади, яка стала першою неєвропейською країною, що долучилася до цієї ініціативи, ще більше підсилює трансатлантичні зв’язки у сфері безпеки

Якщо звести дискусію до суті, йдеться не про "анти-США", а про страхування ризику, що США можуть бути менш передбачуваними або менш залученими.

Коротко, що зазвичай мають на увазі під таким "проєктом":

спільні оборонні закупівлі та стандарти, щоб швидше і дешевше нарощувати арсенали;

масштабування оборонного виробництва в Європі та у партнерів;

більше взаємної оперативної сумісності, логістики та планування;

політичні гарантії, які не залежать від одного центру ухвалення рішень.

У промові Карні з цього переліку максимально конкретно озвучено саме компонент закупівель і кооперації з ЄС через SAFE та загальний курс на посилення оборонної спроможності.

Україна у цій рамці не зникає — вона залишається фронтиром Європи

Ще один важливий момент. Україну не розглядають у числі "середніх" країн ініціаторів коаліції а залишають країною-фронтиром Європи - тим, хто тримає лінію зіткнення, і водночас тестує на практиці, наскільки швидко Захід здатний виробляти зброю, ухвалювати рішення, будувати коаліції та не втомлюватися.

Сам Карні у своєму зверненні вплітає підтримку України в логіку коаліцій і союзницьких зобовʼязань, не змінюючи ролі Києва в європейській безпековій архітектурі, на відміну від заокеанської Канади з її можливостями в енергетиці, промисловістю, інноваціями та освіченим населенням.

"Щодо України, ми є основним членом Коаліції бажаючих і одним з найбільших вкладників на душу населення в її оборону та безпеку. Щодо суверенітету Арктики, ми твердо стоїмо на боці Гренландії та Данії і повністю підтримуємо їхнє унікальне право визначати майбутнє Гренландії. Наша прихильність до статті 5 є непохитною", — зазначив Карні у промові.

І тут головне: поки у кулуарах дискутують про можливі контури "оборонного союзу без США", у публічній площині лідери обережні з формулюваннями. Але напрям очевидний — більше автономії, більше спроможностей, більше коаліцій, більше виробництва. І більше розуміння, що у ініціаторів коаліції є час, доки фронтир Європи проходить через Україну.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE зібрали усі заяви президента США Дональда Трампа на форумі в Давосі.

Також колишній прем’єр Канади Джастін Трюдо розповів, чим завершиться війна в Україні.