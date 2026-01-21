Видео
Україна
Видео

Речь Карни в Давосе — была ли идея "оборонного союза без США"

Речь Карни в Давосе — была ли идея "оборонного союза без США"

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 21:29
Станет ли Европа автономной от США — речь Карни в Давосе
Марк Карни. Фото: Reuters

В среду, 21 января, на полях Всемирного экономического форума в Давосе в кулуарах снова активно обсуждали то, что еще год назад звучало почти табуировано: Европе и союзникам нужны оборонные форматы без участия США. Во время речи премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что "старый порядок уже не вернется" и призвал средние страны объединиться, чтобы отстаивать свои интересы в борьбе с великими державами.

Месседж Карни об автономии союзников

Хотя в речи Карни нет формулы о "союзе без США" — но месседж об автономии союзников звучит напрямую.

"Средние государства должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню", — заявил Карни.

Он считает, что крупные страны используют в своих интересах экономическое принуждение как оружие, тарифы — как рычаг влияния, финансовую инфраструктуру — как средство принуждения, а цепочки поставок — как уязвимые места.

Эту тему подпитывает и тон дискуссий вокруг тарифов, и общее напряжение в трансатлантических отношениях — что признают и участники форума, и международные медиа.

Впрочем, если перейти от кулуарных тезисов к фактам, то в официальном тексте обращения Карни в Давосе нет прямой формулы вроде "создадим оборонный союз без США" или "новая НАТО без США". Зато Карни делает другое — аккуратно сдвигает рамку дискуссии к стратегической автономии и "коалициям под задачу".

Что именно говорит Карни в первоисточнике

Он не объявляет альтернативу НАТО. Наоборот, Карни подчеркивает непоколебимость обязательств Канады по статье № 5 НАТО. Это важно, потому что отсекает интерпретацию о "разрыве" с Альянсом как таковым.

Политик описывает логику стратегической автономии: мир, по его словам, переживает "разрыв" в старом порядке, а средние государства должны действовать вместе, не играя в одинокую игру против крупных игроков. Этот тезис медиа отчитали как призыв к меньшей зависимости от одного центра силы.

Самый конкретный фрагмент — об углублении связей с ЕС и присоединении к SAFE, европейским механизмам оборонных закупок, а также об увеличении оборонных расходов. Это не "новый блок", но это инфраструктура, которая делает Европу и партнеров более самодостаточными.

"Большие государства могут позволить себе действовать самостоятельно. Они имеют рынок, военный потенциал и рычаги влияния, чтобы диктовать свои условия. Средние государства этого не имеют. Но когда мы ведем переговоры с гегемоном только на двусторонней основе, мы ведем переговоры с позиции слабости. Мы принимаем то, что нам предлагают. Мы соревнуемся между собой, чтобы быть наиболее уступчивыми. Это не суверенитет. Это имитация суверенитета при одновременном признании подчинения", — объясняет глава правительства Канады.

Он продвигает модель "переменной геометрии" — коалиции, которая формируется под конкретные вызовы, вместо опоры на один универсальный формат. В такой логике и появляется пространство для разговоров об оборонных союзах "на случай если", но Карни говорит об этом без громких ярлыков.

Параллельно эту же линию — о "европейской независимости" и необходимости усиления возможностей — продвигали и европейские лидеры на форуме.

Что думают европейские лидеры о независимости Европы

В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе призвала к "новой европейской независимости" в свете современных геополитических испытаний. Речь идет о широкой стратегии в торговле, обороне, энергетике и цифровых технологиях, чтобы Европа уменьшила зависимость от внешних факторов и усилила собственную устойчивость.

"Эти геополитические потрясения могут — и должны — служить возможностью для Европы. И, по моему мнению, сейсмические изменения, которые мы переживаем сегодня, являются возможностью, фактически, необходимостью для построения новой формы европейской независимости", — сказала она.

Хотя это не первый случай, когда Урсула фон дер Ляйен призывает к большей автономии, однако ее речь в Давосе приобрела новое значение на фоне чрезвычайного кризиса, который противопоставляет две стороны Атлантики друг другу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратил внимание на необходимость усиления суверенитета Европы, говоря о "мире без правил".

"Очевидно, что мы достигаем времени нестабильности, дисбалансов, как с точки зрения безопасности и обороны, так и с экономической точки зрения. Посмотрите на ситуацию, в которой мы находимся. Я имею в виду сдвиг к автократии, против демократии. Это также сдвиг к миру без правил. Где международное право топчут ногами, и где, кажется, единственные законы, которые имеют значение, это законы сильнейших", — заявил он.

Макрон подчеркнул, что конкуренция со стороны США через торговые соглашения, которые подрывают экспортные интересы ЕС, требуют максимальных уступок и открыто стремятся ослабить и подчинить Европу, в сочетании с бесконечным накоплением новых тарифов, которые являются принципиально неприемлемыми.

"В течение 2026 года мы будем преданы делу реализации этой глобальной повестки дня, чтобы исправить глобальные дисбалансы путем усиления сотрудничества, и мы сделаем все возможное, чтобы иметь более сильную Европу, гораздо более сильную и автономную, основанную на том, что мы можем вернуться к диалогу, но на больших инвестициях и обязательствах по обороне и безопасности", — сказал лидер Франции.

О чем "проект" оборонной автономии, который все обсуждают

Речь идет не об одном секретном документе, а о широкой инициативе Европейского Союза, направленной на усиление собственных оборонных возможностей и уменьшение зависимости от внешних партнеров.

Ключевым фрагментом здесь является присоединение Канады к большой оборонной инициативе Европейского Союза — SAFE (Security Action for Europe), фонду и рамочной программе для совместного наращивания оборонных возможностей ЕС.

Объем программы SAFE составляет около 150 млрд евро для оборонных закупок и сотрудничества, что делает инициативу частью общей стратегии ЕС по усилению самообороны и автономии обороны.

То есть это не просто закупка техники, а совместное планирование оборонных потенциалов и поставок между странами. А участие в таком проекте Канады, которая стала первой неевропейской страной, присоединившейся к этой инициативе, еще больше усиливает трансатлантические связи в сфере безопасности

Если свести дискуссию к сути, речь идет не об "анти-США", а о страховании риска, что США могут быть менее предсказуемыми или менее вовлеченными.

Коротко, что обычно подразумевают под таким "проектом":

  • совместные оборонные закупки и стандарты, чтобы быстрее и дешевле наращивать арсеналы;
  • масштабирование оборонного производства в Европе и у партнеров;
  • больше взаимной оперативной совместимости, логистики и планирования;
  • политические гарантии, которые не зависят от одного центра принятия решений.

В речи Карни из этого перечня максимально конкретно озвучен именно компонент закупок и кооперации с ЕС через SAFE и общий курс на усиление оборонной способности.

Украина в этой рамке не исчезает — она остается фронтиром Европы

Еще один важный момент. Украину не рассматривают в числе "средних" стран инициаторов коалиции, а оставляют страной-фронтиром Европы — тем, кто держит линию соприкосновения, и одновременно тестирует на практике, насколько быстро Запад способен производить оружие, принимать решения, строить коалиции и не уставать.

Сам Карни в своем обращении вплетает поддержку Украины в логику коалиций и союзнических обязательств, не меняя роли Киева в европейской архитектуре безопасности, в отличие от заокеанской Канады с ее возможностями в энергетике, промышленностью, инновациями и образованным населением.

"Что касается Украины, мы являемся основным членом Коалиции желающих и одним из крупнейших вкладчиков на душу населения в ее оборону и безопасность. Что касается суверенитета Арктики, мы твердо стоим на стороне Гренландии и Дании и полностью поддерживаем их уникальное право определять будущее Гренландии. Наша приверженность статье 5 является непоколебимой", — отметил Карни в речи.

И здесь главное: пока в кулуарах дискутируют о возможных контурах "оборонного союза без США", в публичной плоскости лидеры осторожны с формулировками. Но направление очевидно — больше автономии, больше возможностей, больше коалиций, больше производства. И больше понимания, что у инициаторов коалиции есть время, пока фронтир Европы проходит через Украину.

Европейский союз США Давос Марк Карни автономность саммит в Давосе 2026
Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
