Виїзд за кордон — військовий організував схему для ухилянтів

Затримання організатора незаконного виїзду за кордон. Фото: ДПСУ

У Рівненській області затримали працівника ДПСУ та його напарника, які переправляли чоловіків за кордон. Затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомила Держприкордонслужба України в Telegram у понеділок, 16 грудня.

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Співробітники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби та ДБР викрили військового на Рівненщині. Прикордонник за 8 тисяч доларів організував нелегальний виїзд чоловіків призовного віку.

"До схеми він залучив знайомого, який знав прикордонну місцевість", — повідомили в ДПСУ.

Затримання переправників ухилянтів за кордон. Фото: ДПСУ

Порушників затримали "на гарячому" — під час передачі грошей. Обом чоловікам загрожує від 7 до 9 років ув'язнення.

Гроші, які вилучили під час затримання. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, громадянина Молдови судили за незаконне переправлення українців через кордон. Чоловік проведе за ґратами вісім років.

Група чоловіків з кількох областей України намагалися перетнути кордон з невизнаним Придністров'ям. Їх викрили за допомогою технічних засобів. Тепер на "туристів" чекає адміністративне покарання.