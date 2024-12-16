Виїзд за кордон — військовий організував схему для ухилянтів

Вісім тисяч доларів за втечу — військовий переправляв ухилянтів
У Рівненській області затримали працівника ДПСУ та його напарника, які переправляли чоловіків за кордон. Затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі.
Про це повідомила Держприкордонслужба України в Telegram у понеділок, 16 грудня.
Незаконне переправлення через кордон
Співробітники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби та ДБР викрили військового на Рівненщині. Прикордонник за 8 тисяч доларів організував нелегальний виїзд чоловіків призовного віку.
"До схеми він залучив знайомого, який знав прикордонну місцевість", — повідомили в ДПСУ.
Порушників затримали "на гарячому" — під час передачі грошей. Обом чоловікам загрожує від 7 до 9 років ув'язнення.
Нагадаємо, громадянина Молдови судили за незаконне переправлення українців через кордон. Чоловік проведе за ґратами вісім років.
Група чоловіків з кількох областей України намагалися перетнути кордон з невизнаним Придністров'ям. Їх викрили за допомогою технічних засобів. Тепер на "туристів" чекає адміністративне покарання.
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