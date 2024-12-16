Выезд за границу — военный организовал схему для уклонистов

Восемь тысяч долларов за побег — военный переправлял уклонистов
В Ровенской области задержали работника ГПСУ и его напарника, которые переправляли мужчин за границу. Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram в понедельник, 16 декабря.
Незаконное переправление через границу
Сотрудники внутренней безопасности Госпогранслужбы и ГБР разоблачили военного в Ровенской области. Пограничник за 8 тысяч долларов организовал нелегальный выезд мужчин призывного возраста.
"К схеме он привлек знакомого, знавшего пограничную местность", — сообщили в ГПСУ.
Нарушителей задержали "на горячем" — во время передачи денег. Обоим мужчинам грозит от 7 до 9 лет заключения.
Напомним, гражданина Молдовы судили за незаконную переправку украинцев через границу. Мужчина проведет за решеткой восемь лет.
Группа мужчин из нескольких областей Украины пытались пересечь границу с непризнанным Приднестровьем. Их разоблачили с помощью технических средств. Теперь туристов ждет административное наказание.
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