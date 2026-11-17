Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 17 листопада, Землю не накриють сильні магнітні бурі, хоча магнітосфера перебуватиме у збудженому стані. Протягом доби геомагнітне поле коливатиметься від тихого до незначного штормового рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

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Магнітні бурі в Україні 17 листопада

Сильних магнітних бур у вівторок, 17 листопада, не передбачається. Попри це, магнітосфера нашої планети протягом дня перебуватиме у збудженому стані. За прогнозами фахівців, геомагнітне поле Землі змінюватиметься в межах від тихого до незначного штормового рівня.

Магнітні бурі з 17 по 20 листопада. Фото: Солар Метео

Протягом останніх 24 годин Сонце також поводилося досить спокійно. Фахівці зафіксували лише три спалахи класу С та п'ять спалахів класу В. Такі явища вважаються слабкими і практично не впливають на Землю.

Сонячні шторми за останні дні. Фото: Метеоагент

Сонячна активність на 17 листопада:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 23

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не очікується. За прогнозами сильні геомагнітні збурення прогнозували лише на початку місяця, однак через мінливу активність Сонця ситуація може змінюватися.

Сама ж погода в Україні у вівторок, 17 листопада, буде хмарною з проясненнями: більшість областей накриють дощі, подекуди з мокрим снігом, а в Карпатах здіймуться сильні пориви вітру.