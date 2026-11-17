Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 ноября, Землю не накроют сильные магнитные бури, хотя магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. В течение суток геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня, а солнечная активность останется низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

Реклама

Магнитные бури в Украине 17 ноября

Сильных магнитных бурь во вторник, 17 ноября, не предвидится. Несмотря на это, магнитосфера нашей планеты в течение дня будет находиться в возбужденном состоянии. По прогнозам специалистов, геомагнитное поле Земли будет меняться в пределах от спокойного до незначительного штормового уровня.

Магнитные бури с 17 по 20 ноября. Фото: Солар Метео

В течение последних 24 часов Солнце также вело себя довольно спокойно. Специалисты зафиксировали лишь три вспышки класса С и пять вспышек класса В. Такие явления считаются слабыми и практически не влияют на Землю.

Солнечные штормы за последние дни. Фото: Метеоагент

Солнечная активность на 17 ноября:

Читайте также:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 25%

Вероятность сильного геомагнитного шторма – 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%

Количество солнечных пятен – 23

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не ожидается. По прогнозам, сильные геомагнитные возмущения ожидались только в начале месяца, однако из-за изменчивой активности Солнца ситуация может меняться.

Сама же погода в Украине во вторник, 17 ноября, будет облачной с прояснениями: в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а в Карпатах поднимутся сильные порывы ветра.