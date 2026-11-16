В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 17 листопада, очікується хмарною з проясненнями. У більшості регіонів будуть дощі, а подекуди з мокрим снігом. Крім того, у Карпатах прогнозують сильні пориви вітру.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 17 листопада від Укргідрометцентра
Синоптики зазначають, що вночі на Правобережжі та вдень в Україні будуть дощі. Вітер південно-східний, але в західних областях південно-західний, 7-12 метрів на секунду. У Карпатах подекуди пориви 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі та вдень +2...+7 °С, але вночі у східних, Сумській, Полтавській області та в Карпатах 0...-5 °С, вдень на південному заході та в Криму +8...+13 °С.
Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича на завтра
Синоптик розповів, що вночі у західній частині, вдень у більшості регіонів України очікуються помірні дощі, а в північних областях із мокрим снігом. Водночас на крайньому сході без істотних опадів.
У західних областях подекуди можливий туман. Вітер південного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +2...+7 °С, на Лівобережжі -3...+2 °С. Вдень очікується +3...+8 °С, на Прикарпатті та у південних областях +7...+12 °С.
Як писали Новини.LIVE, зимовий сезон 2026–2027 років у Європі може виявитися теплішим за середні кліматичні показники. В Україні ж не виключені нетривалі періоди морозів і снігопадів. Найбільша ймовірність похолодання припадає на січень.
Крім того, до кінця листопада очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка без сильних штормів. Водночас метеозалежним варто стежити за актуальними прогнозами магнітних бур.