Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 17 листопада, очікується хмарною з проясненнями. У більшості регіонів будуть дощі, а подекуди з мокрим снігом. Крім того, у Карпатах прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 17 листопада від Укргідрометцентра

Синоптики зазначають, що вночі на Правобережжі та вдень в Україні будуть дощі. Вітер південно-східний, але в західних областях південно-західний, 7-12 метрів на секунду. У Карпатах подекуди пориви 15-20 метрів на секунду.

Погода в Україні 17 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі та вдень +2...+7 °С, але вночі у східних, Сумській, Полтавській області та в Карпатах 0...-5 °С, вдень на південному заході та в Криму +8...+13 °С.

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича на завтра

Синоптик розповів, що вночі у західній частині, вдень у більшості регіонів України очікуються помірні дощі, а в північних областях із мокрим снігом. Водночас на крайньому сході без істотних опадів.

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Карта температури повітря 17 листопада. Фото: Meteopost

У західних областях подекуди можливий туман. Вітер південного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +2...+7 °С, на Лівобережжі -3...+2 °С. Вдень очікується +3...+8 °С, на Прикарпатті та у південних областях +7...+12 °С.

Як писали Новини.LIVE, зимовий сезон 2026–2027 років у Європі може виявитися теплішим за середні кліматичні показники. В Україні ж не виключені нетривалі періоди морозів і снігопадів. Найбільша ймовірність похолодання припадає на січень.

Крім того, до кінця листопада очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка без сильних штормів. Водночас метеозалежним варто стежити за актуальними прогнозами магнітних бур.