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Головна Новини дня В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

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16 листопада 2026 19:57
Прогноз погоди в Україні на завтра 17 листопада Новини.LIVE
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 17 листопада, очікується хмарною з проясненнями. У більшості регіонів будуть дощі, а подекуди з мокрим снігом. Крім того, у Карпатах прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 17 листопада від Укргідрометцентра

Синоптики зазначають, що вночі на Правобережжі та вдень в Україні будуть дощі. Вітер південно-східний, але в західних областях південно-західний, 7-12 метрів на секунду. У Карпатах подекуди пориви 15-20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада
Погода в Україні 17 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі та вдень +2...+7 °С, але вночі у східних, Сумській, Полтавській області та в Карпатах 0...-5 °С, вдень на південному заході та в Криму +8...+13 °С.

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича на завтра

Синоптик розповів, що вночі у західній частині, вдень у більшості регіонів України очікуються помірні дощі, а в північних областях із мокрим снігом. Водночас на крайньому сході без істотних опадів.

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Карта температури повітря 17 листопада. Фото: Meteopost

У західних областях подекуди можливий туман. Вітер південного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +2...+7 °С, на Лівобережжі -3...+2 °С. Вдень очікується +3...+8 °С, на Прикарпатті та у південних областях +7...+12 °С.

Як писали Новини.LIVE, зимовий сезон 2026–2027 років у Європі може виявитися теплішим за середні кліматичні показники. В Україні ж не виключені нетривалі періоди морозів і снігопадів. Найбільша ймовірність похолодання припадає на січень.

Крім того, до кінця листопада очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка без сильних штормів. Водночас метеозалежним варто стежити за актуальними прогнозами магнітних бур.

погода негода Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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