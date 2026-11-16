Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 17 ноября, ожидается облачная с прояснениями. В большинстве регионов пройдут дожди, а местами — с мокрым снегом. Кроме того, в Карпатах прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 17 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что ночью на Правобережье и днём в Украине будут дожди. Ветер юго-восточный, но в западных областях юго-западный, 7-12 метров в секунду. В Карпатах местами порывы 15-20 метров в секунду.

Погода в Украине 17 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью и днем +2...+7 °С, но ночью в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Карпатах 0...-5 °С, днём на юго-западе и в Крыму +8...+13 °С.

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича на завтра

Синоптик сообщил, что ночью в западной части, днем в большинстве регионов Украины ожидаются умеренные дожди, а в северных областях — с мокрым снегом. В то же время на крайнем востоке без существенных осадков.

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Карта температуры воздуха 17 ноября. Фото: Meteopost

В западных областях местами возможен туман. Ветер южного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2...+7 °С, на Левобережье -3...+2 °С. Днем ожидается +3...+8 °С, на Прикарпатье и в южных областях +7...+12 °С.

Как писали Новини.LIVE, зимний сезон 2026–2027 годов в Европе может оказаться теплее средних климатических показателей. В Украине же не исключены кратковременные периоды морозов и снегопадов. Наибольшая вероятность похолодания приходится на январь.

Кроме того, до конца ноября ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка без сильных штормов. В то же время метеозависимым людям стоит следить за актуальными прогнозами магнитных бурь.