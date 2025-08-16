Американські винищувачі супроводили борт Путіна до Росії

Американські F-22 супроводжують літак Путіна. Фото: кадр з відео

Російський диктатор Володимир Путін повертається до Москви після зустрічі з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на Алясці. Його літак супроводжують американські винищувачі F-22.

Про це повідомила пресслужба Кремля у суботу, 16 серпня.

F-22 fighters escort the Russian president's plane on its way from Alaska.#Russia #USA pic.twitter.com/yVQ0EoEP0V — Real Libyan (@real__libyan) August 16, 2025

Винищувачі F-22 супроводжували борт Путіна

На відео можна побачити, як з вікна літака російського диктатора Володимира Путіна видно американські винищувачі F-22. Борт повертається до РФ з Аляски.

Винищувачі США F-22 супроводжують літак Путіна. Фото: кадр з відео

Крім того, Flightradar відстежив літак Путіна на радарах.

Літак Путіна летить з Аляски. Фото: Flightradar

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали всю інформацію про зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Крім того, лідер США заявив, що переговори з російським диктатором були "дуже відверті". За його словами, розмова показала ознаки прогресу в певних аспектах.