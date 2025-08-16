Видео
Главная Новости дня Истребители США F-22 сопроводили Путина в Россию — видео

Истребители США F-22 сопроводили Путина в Россию — видео

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 09:24
Американские истребители сопроводили борт Путина в Россию
Американские F-22 сопровождают самолет Путина. Фото: кадр из видео

Российский диктатор Владимир Путин возвращается в Москву после встречи с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на Аляске. Его самолет сопровождают американские истребители F-22.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу, 16 августа.

Истребители F-22 сопровождали борт Путина

На видео можно увидеть, как из окна самолета российского диктатора Владимира Путина видно американские истребители F-22. Борт возвращается в РФ с Аляски.

Американські винищувачі супроводжують Путіна
Истребители США F-22 сопровождают самолет Путина. Фото: кадр из видео

Кроме того, Flightradar отследил самолет Путина на радарах.

null
Самолет Путина летит из Аляски. Фото: Flightradar

Напомним, Новини.LIVE собрали всю информацию о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Кроме того, лидер США заявил, что переговоры с российским диктатором были "очень откровенные". По его словам, разговор показал признаки прогресса в определенных аспектах.

США владимир путин самолет Дональд Трамп Кремль Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
