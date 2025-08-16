Американские истребители сопроводили борт Путина в Россию

Американские F-22 сопровождают самолет Путина. Фото: кадр из видео

Российский диктатор Владимир Путин возвращается в Москву после встречи с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на Аляске. Его самолет сопровождают американские истребители F-22.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу, 16 августа.

F-22 fighters escort the Russian president's plane on its way from Alaska.#Russia #USA pic.twitter.com/yVQ0EoEP0V — Real Libyan (@real__libyan) August 16, 2025

Истребители F-22 сопровождали борт Путина

На видео можно увидеть, как из окна самолета российского диктатора Владимира Путина видно американские истребители F-22. Борт возвращается в РФ с Аляски.

Истребители США F-22 сопровождают самолет Путина. Фото: кадр из видео

Кроме того, Flightradar отследил самолет Путина на радарах.

Самолет Путина летит из Аляски. Фото: Flightradar

Кроме того, лидер США заявил, что переговоры с российским диктатором были "очень откровенные". По его словам, разговор показал признаки прогресса в определенных аспектах.