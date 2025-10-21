Економіст Борис Кушнірук висловився про Буданова як про політика

Він чесний із суспільством — Кушнір висловився про Буданова
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вирізняється серед українських політиків своєю прямотою та чесністю у висловлюваннях про ситуацію в країні.
Таку думку висловив економіст і блогер Борис Кушнірук, коментуючи публічну позицію глави ГУР.
Буданов говорить із суспільством мовою реалій
На думку Кушнірука, за майже чотири роки великої війни українське суспільство та його лідери пройшли серйозну трансформацію — від початкових емоцій і страхів до усвідомлення необхідності стратегічного мислення. Проте, як зазначає блогер, далеко не всі представники влади здатні дивитися на реальність без прикрас.
"У зв'язку з цим хотів би трохи в позитивному сенсі прорекламувати Кирила Буданова. На відміну від інших, Буданов абсолютно чесно говорив і говорить про ситуацію в Україні та навколо неї – зокрема, він єдиний, хто публічно попереджав про повномасштабне російське вторгнення як восени 2021 року, так і безпосередньо перед його початком. Що не менш важливо, за його публічними заявами стояли дії: ГУР готувалося до великої війни і першим зустріло ворога в Гостомелі та Мощуні у вирішальний момент боїв за Київ", — зазначив Кушнірук про Кирила Буданова.
За його словами, Буданов не намагається створювати ілюзії чи "вмовляти" вірити у швидке покращення. Навпаки, він відкрито говорить, що Україні доведеться жити у стані постійної готовності до відсічі.
"Абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Але ми маємо бути готовими до відсічі, зокрема збройної, будь-якої миті. Це буде і виклик, і спроможність нашого суспільства. І з цим доведеться жити", — казав раніше Кирило Буданов в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.
Кушнірук також звертає увагу, що риторика начальника ГУР за час війни змінилася. Якщо на початку повномасштабного вторгнення вона мала мобілізаційний характер і була покликана уникнути паніки, то нині Буданов говорить мовою стратегічного планування. Він наголошує: без сильної економіки неможливо реалізувати жодну модель розвитку.
"За моїми спостереженнями, за час повномасштабної війни риторика начальника ГУР суттєво змінилася. Якщо на початку великого протистояння вона мала мобілізаційний характер і містила заспокійливі повідомлення, щоб не допустити можливої паніки в суспільстві, то зараз Буданов апелює до стратегічного бачення, тривалої боротьби та необхідності національної стійкості. І це рідкісний у сучасній Україні приклад чесної та дорослої розмови з нацією, без загравань та ілюзій", — зазначив Кушнірук.
Окрім того, блогер звернув увагу, що Буданов каже "прямо", чого бракує багатьох українським політикам.
"Буданов виступає за мир, але не з позиції слабкості, а ґрунтуючись на розумінні інтересів держави. Як керівник воєнної розвідки, він володіє повною картиною наслідків затяжної війни: від виснаження військових ресурсів до відсутності ек ономічного розвитку та психологічної втоми суспільства. Навіть успішна оборона не може бути самоціллю, а кін цевою метою має залишатися збереження державності та можливість розвитку країни. Будь-яка війна повинна завершитися політичним рішенням, отже, реалістичний шлях до миру є частиною ефективної воєнної стратегії", — пише блогер.
Блогер вважає, що керівник воєнної розвідки чітко розуміє масштаб проблем — від виснаження військових ресурсів до економічних труднощів і психологічної втоми суспільства. Саме тому він говорить про необхідність формування національної "гранд-стратегії" — довгострокового бачення, яке визначить, у якому напрямку рухається Україна.
"Українська держава не мала стратегії десятиліттями, і зараз настав час, коли ми конче потребуємо її створення. І це вже відповідальність не лише влади, а й бізнесу, інтелектуальної еліти, нашого суспільства загалом. Тому виступ Буданова — це дзеркало, в яке треба подивитися без страху і нарешті почати діяти", — завершив Борис Кушнірук.
