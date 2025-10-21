Економіст Борис Кушнірук висловився про Буданова як про політика

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вирізняється серед українських політиків своєю прямотою та чесністю у висловлюваннях про ситуацію в країні.

Таку думку висловив економіст і блогер Борис Кушнірук, коментуючи публічну позицію глави ГУР.

Буданов говорить із суспільством мовою реалій

Публікація Бориса Кушнірука. Фото: скриншот

На думку Кушнірука, за майже чотири роки великої війни українське суспільство та його лідери пройшли серйозну трансформацію — від початкових емоцій і страхів до усвідомлення необхідності стратегічного мислення. Проте, як зазначає блогер, далеко не всі представники влади здатні дивитися на реальність без прикрас.

"У зв'язку з цим хотів би трохи в позитивному сенсі прорекламувати Кирила Буданова. На відміну від інших, Буданов абсолютно чесно говорив і говорить про ситуацію в Україні та навколо неї – зокрема, він єдиний, хто публічно попереджав про повномасштабне російське вторгнення як восени 2021 року, так і безпосередньо перед його початком. Що не менш важливо, за його публічними заявами стояли дії: ГУР готувалося до великої війни і першим зустріло ворога в Гостомелі та Мощуні у вирішальний момент боїв за Київ", — зазначив Кушнірук про Кирила Буданова.

За його словами, Буданов не намагається створювати ілюзії чи "вмовляти" вірити у швидке покращення. Навпаки, він відкрито говорить, що Україні доведеться жити у стані постійної готовності до відсічі.

"Абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Але ми маємо бути готовими до відсічі, зокрема збройної, будь-якої миті. Це буде і виклик, і спроможність нашого суспільства. І з цим доведеться жити", — казав раніше Кирило Буданов в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

Кушнірук також звертає увагу, що риторика начальника ГУР за час війни змінилася. Якщо на початку повномасштабного вторгнення вона мала мобілізаційний характер і була покликана уникнути паніки, то нині Буданов говорить мовою стратегічного планування. Він наголошує: без сильної економіки неможливо реалізувати жодну модель розвитку.

"За моїми спостереженнями, за час повномасштабної війни риторика начальника ГУР суттєво змінилася. Якщо на початку великого протистояння вона мала мобілізаційний характер і містила заспокійливі повідомлення, щоб не допустити можливої паніки в суспільстві, то зараз Буданов апелює до стратегічного бачення, тривалої боротьби та необхідності національної стійкості. І це рідкісний у сучасній Україні приклад чесної та дорослої розмови з нацією, без загравань та ілюзій", — зазначив Кушнірук.

Окрім того, блогер звернув увагу, що Буданов каже "прямо", чого бракує багатьох українським політикам.

"Буданов виступає за мир, але не з позиції слабкості, а ґрунтуючись на розумінні інтересів держави. Як керівник воєнної розвідки, він володіє повною картиною наслідків затяжної війни: від виснаження військових ресурсів до відсутності ек ономічного розвитку та психологічної втоми суспільства. Навіть успішна оборона не може бути самоціллю, а кін цевою метою має залишатися збереження державності та можливість розвитку країни. Будь-яка війна повинна завершитися політичним рішенням, отже, реалістичний шлях до миру є частиною ефективної воєнної стратегії", — пише блогер.

Блогер вважає, що керівник воєнної розвідки чітко розуміє масштаб проблем — від виснаження військових ресурсів до економічних труднощів і психологічної втоми суспільства. Саме тому він говорить про необхідність формування національної "гранд-стратегії" — довгострокового бачення, яке визначить, у якому напрямку рухається Україна.

"Українська держава не мала стратегії десятиліттями, і зараз настав час, коли ми конче потребуємо її створення. І це вже відповідальність не лише влади, а й бізнесу, інтелектуальної еліти, нашого суспільства загалом. Тому виступ Буданова — це дзеркало, в яке треба подивитися без страху і нарешті почати діяти", — завершив Борис Кушнірук.

