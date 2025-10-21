Видео
Україна
Главная Новости дня Он честен с обществом — Кушнир высказался о Буданове

Он честен с обществом — Кушнир высказался о Буданове

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 11:00
обновлено: 11:28
Экономист Борис Кушнирук высказался о Буданове как о политике
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отличается среди украинских политиков своей прямотой и честностью в высказываниях о ситуации в стране.

Такое мнение высказал экономист и блогер Борис Кушнирук, комментируя публичную позицию главы ГУР.

Буданов говорит с обществом на языке реалий

null
Публикация Бориса Кушнирука. Фото: скриншот

По мнению Кушнирука, за почти четыре года большой войны украинское общество и его лидеры прошли серьезную трансформацию — от начальных эмоций и страхов до осознания необходимости стратегического мышления. Однако, как отмечает блогер, далеко не все представители власти способны смотреть на реальность без прикрас.

"В связи с этим хотел бы немного в позитивном смысле прорекламировать Кирилла Буданова. В отличие от других, Буданов абсолютно честно говорил и говорит о ситуации в Украине и вокруг нее - в частности, он единственный, кто публично предупреждал о полномасштабном российском вторжении как осенью 2021 года, так и непосредственно перед его началом. Что не менее важно, за его публичными заявлениями стояли действия: ГУР готовилось к большой войне и первым встретило врага в Гостомеле и Мощуне в решающий момент боев за Киев", — отметил Кушнирук о Кирилле Буданове.

По его словам, Буданов не пытается создавать иллюзии или "уговаривать" верить в скорое улучшение. Наоборот, он открыто говорит, что Украине придется жить в состоянии постоянной готовности к отпору.

"Абсолютно мирной, безотрадной жизни на ближайшие годы вряд ли будет. Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Но мы должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент. Это будет и вызов, и способность нашего общества. И с этим придется жить", — говорил ранее Кирилл Буданов в интервью для Натальи Мосейчук.

Кушнирук также обращает внимание, что риторика начальника ГУР за время войны изменилась. Если в начале полномасштабного вторжения она имела мобилизационный характер и была призвана избежать паники, то сейчас Буданов говорит языком стратегического планирования. Он отмечает: без сильной экономики невозможно реализовать ни одну модель развития.

"По моим наблюдениям, за время полномасштабной войны риторика начальника ГУР существенно изменилась. Если в начале большого противостояния она имела мобилизационный характер и содержала успокаивающие сообщения, чтобы не допустить возможной паники в обществе, то сейчас Буданов апеллирует к стратегическому видению, длительной борьбе и необходимости национальной устойчивости. И это редкий в современной Украине пример честного и взрослого разговора с нацией, без заигрываний и иллюзий", — отметил Кушнирук.

Кроме того, блогер обратил внимание, что Буданов говорит "прямо", чего не хватает многим украинским политикам .

"Буданов выступает за мир, но не с позиции слабости, а основываясь на понимании интересов государства. Как руководитель военной разведки, он владеет полной картиной последствий затяжной войны: от истощения военных ресурсов до отсутствия экономического развития и психологической усталости общества. Даже успешная оборона не может быть самоцелью , а конечной целью должно оставаться сохранение государственности и возможность развития страны. Любая война должна завершиться политическим решением, следовательно, реалистичный путь к миру является частью эффективной военной стратегии", -  — пишет блогер.

Блогер считает, что руководитель военной разведки четко понимает масштаб проблем — от истощения военных ресурсов до экономических трудностей и психологической усталости общества. Именно поэтому он говорит о необходимости формирования национальной "гранд-стратегии" — долгосрочного видения, которое определит, в каком направлении движется Украина.

"Украинское государство не имело стратегии десятилетиями, и сейчас настало время, когда мы крайне нуждаемся в ее создании. И это уже ответственность не только власти, но и бизнеса, интеллектуальной элиты, нашего общества в целом. Поэтому выступление Буданова — это зеркало, в которое надо посмотреть без страха и наконец начать действовать", — заключил Борис Кушнирук.

Напомним, недавно Кирилл Буданов прокомментировал, когда в Украине наступят мирные времена.

Также руководитель ГУР прокомментировал. что будет дальше с ЕС и НАТО, если не остановить имперские амбиции Владимира Путина.

Украина политики Кирилл Буданов война в Украине ГУР
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
