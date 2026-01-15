Він буде боротися, — журналіст-розслідувач про Буданова

Юрій Ніколов. Фото: пресслужба журналіста-розслідувачі

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов переконаний, що призначення Кирила Буданова очільником Офісу президента, а також його доведена на практиці здатність діяти й боротися, сформована реальним бойовим досвідом, можуть суттєво змінити стиль управління державою. На думку Ніколова, це дало б шанс переосмислити управлінські підходи в умовах складної ситуації на фронті та численних системних прорахунків у країні.

Про це він сказав у розмові з журналісткою Тетяною Даниленко.

Призначення Буданова на посаду в ОП

За словами Ніколова, в умовах, коли ситуація на війні розвивається не в найкращому для України напрямку, ключовим є призначення людини, здатної чинити спротив системі та брати на себе відповідальність. Саме такою людиною він назвав Кирила Буданова.

"В умовах, коли ми програємо на війні, коли фронт іде не в тому напрямку, в якому ми хочемо, призначення людини, яка здатна на супротив, здатна казати "ні" і здатна робити роботу руками — це краще, ніж колискова ванна", — зазначив Ніколов.

Він наголосив, що Буданову доведеться "розгрібати" системні провали інших посадовців, зокрема в питаннях стратегічних рішень, комунікації та відповідальності за результати.

"Якщо цей стан нас не влаштовує, значить треба щось змінювати в консерваторії", — алегорично висловився журналіст, сподіваючись, що за керівництва Буданова ці зміни не зведуться до формальних кадрових ротацій, а матимуть змістовний характер.

Нагадаємо, нардеп Павло Бакунець заявив, що завдяки Буданову до сотень українських сімей повернулися військові.

Крім того, Буданов першим в історії очолив Офіс Президента, будучи бойовим генералом.