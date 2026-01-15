Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Він буде боротися, — журналіст-розслідувач про Буданова

Він буде боротися, — журналіст-розслідувач про Буданова

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 19:19
Він буде боротися, — журналіст-розслідувач про Буданова
Юрій Ніколов. Фото: пресслужба журналіста-розслідувачі

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов переконаний, що призначення Кирила Буданова очільником Офісу президента, а також його доведена на практиці здатність діяти й боротися, сформована реальним бойовим досвідом, можуть суттєво змінити стиль управління державою. На думку Ніколова, це дало б шанс переосмислити управлінські підходи в умовах складної ситуації на фронті та численних системних прорахунків у країні.

Про це він сказав у розмові з журналісткою Тетяною Даниленко.

Реклама
Читайте також:

Призначення Буданова на посаду в ОП

За словами Ніколова, в умовах, коли ситуація на війні розвивається не в найкращому для України напрямку, ключовим є призначення людини, здатної чинити спротив системі та брати на себе відповідальність. Саме такою людиною він назвав Кирила Буданова.

"В умовах, коли ми програємо на війні, коли фронт іде не в тому напрямку, в якому ми хочемо, призначення людини, яка здатна на супротив, здатна казати "ні" і здатна робити роботу руками — це краще, ніж колискова ванна", — зазначив Ніколов.

Він наголосив, що Буданову доведеться "розгрібати" системні провали інших посадовців, зокрема в питаннях стратегічних рішень, комунікації та відповідальності за результати.

"Якщо цей стан нас не влаштовує, значить треба щось змінювати в консерваторії", — алегорично висловився журналіст, сподіваючись, що за керівництва Буданова ці зміни не зведуться до формальних кадрових ротацій, а матимуть змістовний характер.

Нагадаємо, нардеп Павло Бакунець заявив, що завдяки Буданову до сотень українських сімей повернулися військові.

Крім того, Буданов першим в історії очолив Офіс Президента, будучи бойовим генералом.

Офіс президента війна Україна Кирило Буданов ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації